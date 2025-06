El imputado del crimen de un muchacho en Cutral Co habló: «de lo que me están acusando, soy inocente»

El acusado por el crimen de un joven en Cutral Co, Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa habló hoy en la última audiencia, antes de que el tribunal dé a conocer su veredicto. El imputado dio su versión de cómo ocurrieron los hechos y al finalizar sostuvo: «yo, de lo que me están acusando, soy inocente». Tanto la fiscalía como la querella solicitaron que sea declarado responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La defensa particular, pidió que no se los responsabilice. El tribunal colegiado dará su veredicto, el lunes a las 12:30

Después de cuatro días, el juicio por el crimen de Luciano Hernandorena llegó al momento donde se conocerá si se lo declara o no responsable al único imputado: Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa.

Lo que ocurrió ese 1 de septiembre de 2024, a las 6 de la madrugada en una fiesta clandestina que se hizo en un precario local, donde el piso para bailar era de tierra, se empezó a desentrañar a lo largo de cuatro jornadas. La extensa nómina de testimonios -28– permitieron a las partes, reforzar cada una de sus posturas al momento de los alegatos que se realizaron este viernes.

Para la fiscalía, a través de Gastón Liotard, la prueba presentada en el juicio es: «indiscutida». Señaló que quedó logró establecerse como Hernandorena y su novia, junto a otra pareja de amigos llegaron a la fiesta en la Colonia 2 de Abril esa noche. Cómo bailaron y lo que hicieron.

Para el fiscal jefe, los jóvenes que declararon señalaron que tanto la víctima como el victomario se cruzaron y se miraron, e intercambiaron algunas palabras. «Todo bien o todo mal», se habrían dicho. El segundo encuentro fue en la barra cuando Luciano fue a buscar algo para tomar. Nuevamente el entredicho hasta que Abarzúa sacó el arma de la cintura y disparó.

«La prueba es indiscutida. Quedó acreditada la presencia del grupo (de Luciano) y del propio Abarzúa. Los encontronazos que se produjeron. Se cruzaron miradas desafiantes», dijo Liotard. Agregó: «La increíble circunstancia fue lo que terminó con la vida de Luciano: las miradas cruzadas. No existía antes rencillas. Cruzaron palabras», detalló.

Las declaraciones de una chica y un varón fueron las más valoradas: «pensando que se iban a agarrar a las piñas, observó cómo Abarzúa sacó un arma y le dispara a Luciano. Vio un fueguito y el olor como a pirotecnia», relató la joven. El otro testigo resaltado en el alegato de cierre por Liotard observó la misma secuencia. «Vio cómo discutían y se trenzan con un amigo de Abarzúa. Fue uno de los testimonios más fuertes», apuntó.

«Todos, menos uno, fueron a divertirse», resumió el fiscal jefe Gastón Liotard

Para la fiscalía esa noche, «todos menos uno fueron a divertirse», en alusión al acusado. Habló de la suficiencia que tuvieron las pruebas científicas. «Se pudo probar con extraordinaria certeza y vencer la prueba la duda razonable», agregó. Finalmente, pidió la declaración de responsabilidad de Abarzúa.

Mientras que el abogado de la querella, Omar Pérez adhirió a la propuesta de la fiscalía. Eligió destacar a una testigo del hecho. «Estaba Luciano con una persona atrás y Gabriel con otra, se empujan entre ellos, se ve como saca un arma y siento el disparo. Se ve como un fueguito y como una luz que alumbra, siento el ruido del disparo y sentí olor como cuando tiran pirotecnia. Luciano estaban tendido en el suelo, para no pasar por encima, lo hicimos por el costado», recordó Pérez .

El abogado que representa a la mamá de la víctima, Leticia Gallardo, indicó que los empujones fueron en un ida y vuelta. También refirió lo relatado por el vigilador y el dueño del predio, quien tomó el arma y luego reconoció que la había escondido en la estufa artesanal, lugar del que fue secuestrada.

«No han quedado dudas que ultimó a Hernandorena. La prueba ha sido contudente en cuanto a la acreditación del hecho», sintentizó.

La abogada de la defensa particular de Abarzúa, Melina Pozzer remarcó que no se resguardó el lugar donde se produjo el hecho; la escasez de iluminación que existía tanto en el lugar como afuera al recordar que a esa hora de la madrugada, era de noche.

«Hay un montón de faltantes en los testimonios que dicen que vieron en la parte exterior. La acusación no tuvo en cuenta la iluminación que no es nunca circunstancia menor en el contexto en el que tuvo lugar», el hecho, subrayó Pozzer. Indicó que el organizador de la fiesta y DJ no fue convocado a declarar y que los elementos secuestrados en la causa no fueron introducidos de la manera adecuada.

Por esta razones fue que solicitó que no se lo declare responsable a su defendido.

«Yo, de lo que me acusan, soy inocente», dijo el imputado

Luego la jueza Vanessa Macedo Font que dirigió el juicio junto a su pares Florencia Martini y el juez Richard Trincheri, le consultó al acusado si quería hablar, Abarzúa respondió que sí.

Relató cómo llegó con su amigo a la fiesta, a la que pagó la entrada y fue revisado en el ingreso. «Estuvimos bailando, al momento que se me acerca una persona y me dice qué lo estaba mirando». Sostuvo que: le respondió: «todo bien, no te conozco» (y la persona le respondió) ¿qué no me vas a conocer? ¿todo bien o todo mal?. De ahí me fui. Al trancurrir la noche, volvimos a la barra y me encuentro con la misma persona y me dice: todo bien o todo mal».

Luego agregó que: «me empujó, me lo saco de encima. Y se me vuelve a tirar encima y yo escucho una explosión, salí caminando para atrás. Sigue a los golpes y cuando estábamos afuera me agarra otra persona de atrás, trato de safarme de los dos y entre medio de los dos escuché una epxlosión y salí corriendo».

«Me fui a mi casa para el otro día ir a trabajar a Añelo a cuidar los animales porque tenía una actividad con los caballos y a la tarde, terminando mi actividad llegó la policía al lugar. Me buscaron y me dijeron y me vine con ellos. Yo de lo que me están acusando, soy inocente», concluyó.

El lunes a las 12:30 el tribunal dará a conocer el veredicto. Como ocurrió en todas las audiencias, el grueso de los familiares y amigos de la víctima aguardaron en la vereda del edificio judicial.