Femicidio de Agostina Vega: Barrelier fue dado de alta y se investiga a su entorno

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La información fue confirmada de manera oficial por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), organismo que indicó que el imputado actualmente “mantiene un buen estado de salud”.

El acusado permanecía internado desde hacía una semana en el Hospital Modular que funciona dentro del mismo complejo carcelario. Su traslado a dicha área médica se había dispuesto luego de que, durante una serie de controles rutinarios médicos y psicológicos, los profesionales de la salud detectaran ideas suicidas. En esa condición, el detenido permaneció sedado y bajo una estricta vigilancia permanente a cargo del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), una unidad táctica del SPC.

Tras una nueva serie de evaluaciones, las autoridades penitenciarias determinaron que la evolución del cuadro era favorable y firmaron el alta. Barrelier fue reincorporado de inmediato al mismo pabellón donde actualmente se encuentra alojado Osvaldo Fassetta, el segundo detenido que tiene la causa. Esta novedad carcelaria coincide con un momento clave en el plano judicial, ya que la fiscalía avanza en la producción de pericias psicológicas exhaustivas sobre el propio Barrelier para profundizar en el análisis de su perfil criminal.

La lupa sobre el entorno de barrio Cofico

A pesar de que el caso se mantiene bajo un estricto secreto de sumario, el foco de los investigadores ya no está puesto únicamente sobre el principal sospechoso. La fiscalía penal apunta ahora a determinar con precisión qué sabían las personas del entorno más cercano a Barrelier y cuál fue su nivel de actuación o complicidad tanto antes como después del asesinato de la adolescente.

Fuentes cercanas al expediente señalaron que no se descarta la producción de nuevas imputaciones en los próximos días. Bajo esta línea de investigación, los sabuesos judiciales volvieron sobre los testimonios de quienes convivían con el acusado en la vivienda de la calle Juan del Campillo 878, ubicada en el barrio Cofico, lugar que la Justicia sitúa como la escena del crimen.

Entre las personas bajo la lupa figuran la esposa de Barrelier, identificada como Marianela, y la propietaria de un Ford Ka, Soledad Andreani. Según la hipótesis judicial, este automóvil habría sido el vehículo utilizado por los femicidas para trasladar y descartar los restos de la víctima. Ambas mujeres ya comparecieron ante la Justicia en calidad de testigos: la dueña del auto fue convocada a declarar en dos oportunidades, mientras que la pareja del presunto femicida prestó declaración una vez.

Por el momento, la fiscalía prioriza la recolección y producción de pruebas científicas contundentes antes de avanzar con nuevas acusaciones formales, por lo que continúa evaluando de forma cruzada testimonios, pericias tecnológicas y los resultados de los allanamientos efectuados en la vivienda de barrio Cofico para reconstruir las horas previas y posteriores al crimen.

Un segundo detenido por encubrimiento agravado

La causa ya había sumado un fuerte vuelco con el arresto de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien también residía en la vivienda de la calle Juan del Campillo. Lo llamativo de su captura es que se ordenó horas después de que el sospechoso brindara una serie de entrevistas televisivas en las que habló públicamente sobre los detalles de la convivencia con Barrelier y el proceso de búsqueda de la adolescente desaparecida.

Tras esas apariciones públicas, la fiscalía ordenó su inmediata detención en Bouwer y trascendió que en las próximas horas será formalmente imputado por el delito de encubrimiento agravado, al sospecharse que colaboró activamente en el ocultamiento del femicidio que conmociona a la provincia.