Femicidio en Catriel: declaró Cronenbold y para esta tarde se esperan los alegatos y el veredicto

Este viernes se desarrolló la cuarta jornada de juicio por el femicidio de Patricia Rendón en Catriel. La etapa probatoria finalizó con la declaración de Fernando Conenbold, acusado por el femicidio. A las 17 están previstos los alegatos de cierre y posteriormente el veredicto del jurado popular. La pena que podría recibir el único imputado en la causa es cadena perpetua.

En estos cuatro días en los que transcurrió el juicio 26 testimonios se escucharon en la sala 6 de los tribunales de Cipolletti. En varios intentos la defensa de Fernando Cronenbold, a cargo de Rubén Antiguala, trató de instalar la teoría de los narcos colombianos que mataron a Patricia por una deuda. Lo cierto es que esa teoría no pudo ser probada por la defensa, y las pruebas científicas, el relevamiento de cámaras y el peritaje a los celulares ubican juntos al acusado y a Patricia Rendón la mañana del crimen. Luego de aquel encuentro desapareció.

Con el testimonio de quienes declararon en estas jornadas, el fiscal Gustavo Herrera fue desacreditando la teoría que desde el primer momento sostiene Cronenbold. El cuarto día no fue la excepción, uno de los oficiales de la División de Investigaciones de Catriel, Fernando Ríos expuso un informe que brindó mayor precisión sobre cuál fue el recorrido que realizó Cronenbold y Patricia la mañana del 28 de junio. En las imágenes de las cámaras se observó a la joven viva dentro del auto del acusado, juntos llevaban a su hija al colegio.

Lo que ocurrió entre las 8 y las 9 es lo que buscó determinar la fiscalía y la querella. El informe reveló que cerca de las 8 Cronenbold fue a buscar a Patricia para llevar a su hija al colegio. Después de dejarla regresó a su casa con la joven y permanecieron allí hasta las 9. Esa hora es clave para la investigación, ya que se supone que fue el horario en el que la asesinó.

Minutos después de las 9 las cámaras captaron al acusado saliendo de su domicilio, pero ya estaba solo en el auto. Según el oficial, para aquel momento el cuerpo de la joven ya había sido ocultado dentro del baúl del Renault Fluence. Incluso, después de las 12 el acusado retiró a su hija del colegio con el cuerpo dentro del baúl.

Para deshacerse del cuerpo recorrió más de 211 kilómetros en tres horas, entre las 12 y 15. Incluso las cámaras lo ubicaron cargando combustible en una estación de Catriel “porque sabía la cantidad de kilómetros que iba a recorrer”, planteó la fiscalía.

El cuerpo de la joven de 31 años fue encontrado en zona rural a más de 70 kilómetros de la entrada al yacimiento Medanito, estaba enterrado. Según la teoría de la fiscalía para reforzar su coartada el acusado visitó el yacimiento Entre Lomas donde permaneció 19 minutos y retornó camino a Catriel, donde fue capturado antes de las 18.

El peritaje realizado a las cámaras de la ciudad y los celulares de ambos a través de la geolocalización coinciden en el recorrido y confirman la teoría de que Patricia fue asesinada por Fernando Cronenbold. Además, los cotejos realizados a los elementos secuestrados de la escena donde ocurrieron los hechos confirman la teoría que la defensa busca negar.

Femicidio en Catriel: Fernando Cronenbol declaró

En la última jornada la defensa, a través de la escucha de audios, trató de demostrar cómo fue la relación entre el acusado y la víctima durante el mes previo al femicidio, sin embargo, a pesar de que se escucharon numerosos mensajes se omitieron los audios que mantuvieron Cronenbold y Patricia en los dos últimos días previo al 28 de junio.

Sobre esos días Cronenbold no dijo nada, pero decidió declarar con el consentimiento de su abogado defensor. En su relato el único acusado en la causa manifestó:

“No teníamos nada fuera de lo común, la ayudaba en lo que podía. Nos apoyamos mutuamente, yo quiero saber la verdad, no es como dice la gente. Siempre dije todo lo que sabía, que no me echen todo el cargo”, expresó.

Esta tarde a las 17 se darán a conocer los alegatos de cierre y posteriormente el veredicto del jurado popular para dar por culminado el juicio. En paralelo a la audiencia en los tribunales de Cipolletti habrá una manifestación de la Asamblea Ni Una Menos para esperar los resultados.