Femicidio en Catriel: Cronenbold contó por qué confesó dónde estaba el cuerpo de Patricia

En la tercera jornada del juicio por el femicidio de Patricia Rendón en Catriel, un oficial que intervino en las primeras horas de la búsqueda de la joven, precisó cómo fue el momento en que el acusado por el femicidio, Fernando Cronenbold, confesó dónde estaba el cuerpo. “Habló porque quería que Patricia fuera sepultada por su madre”, expresó.

El 28 de junio del 2022 la desaparición de Patricia Rendón conmocionó a Catriel. Cerca de 400 personas se reunieron frente a la Comisaría Novena a pedir por la aparición con vida de la joven. Dos días después su cuerpo fue hallado enterrado en zona rural. En el tercer día de juicio, uno de los oficiales de la unidad que intervino en la búsqueda contó cómo fue el momento en que Cronenbold confesó.

El oficial Victor Gutiérrez manifestó que el 29 de junio iniciaron con el operativo de búsqueda en la zona de Medanito, lugar donde había sido visto Cronenbold. El operativo falló y no lograron encontrarla. Horas después, finalmente el imputado, ya detenido en la unidad, decidió confesar donde estaba el cuerpo, aunque no aseguró que no fue el autor material del crimen.

«Quiero que su mamá la sepulte”, fueron las palabras que eligió Cronenbold. En medio de la declaración del oficial la mamá de Patricia, Carmen Rodríguez Montero, rompió en llanto. La mujer viajó desde Bolivia para pedir justicia por el crimen de su hija.

Gutiérrez explicó que, ante aquellas palabras esa noche, le informó al fiscal que Cronenbold sabía dónde estaba el cuerpo y estaba dispuesto a entregarlo. El 30 de junio se organizó el operativo para que los guiará hasta el lugar.

“Salimos con un móvil de Coer a la 1 de la mañana. Recorrimos muchos kilómetros y pasamos Ocón, más o menos 20 kilómetros. Yo iba sentado frente a él. Cuando llegamos al lugar Cronenbold buscaba una marca de agua, dimos vueltas, se confundió, pero finalmente la encontró. Nosotros buscábamos un cuerpo abandonado a la vera de la ruta, pero él se detuvo y dijo ahí está. Había un bulto de arbustos, Patricia estaba enterrada. Él había hecho una fosa y la había enterrado. Tristemente sin la ayuda de Cronenbold no hubiéramos encontrado ese cuerpo”, manifestó.

«Regresamos a Catriel, Cronenbold volvió a su celda y se comunicó al hallazgo del cuerpo. Él fue traslado a Villa Manzano para evitar que la gente en un ataque de furia lo atacara”, añadió.

El clamor de los vecinos de Catriel que pedían por la aparición de la joven fuera de la comisaría quizá fue el puntapié para que confesara donde estaba el cuerpo. “En la noche, cerca de las 22 se escuchaba la manifestación fuera de la comisaría”, indicó el oficial Gutiérrez.

Femicidio de Patricia: cómo fueron las primeras horas de búsqueda

Gutiérrez detalló que el día que se denunció la desaparición de la Patricia Rendón, la primera persona que buscaron interrogar fue a su expareja y presunto acusado por el femicidio Fernando Cronenbold, ya que fue la última persona que vio con vida a la joven aquella mañana. Sabían que se habían reunido para llevar a su hija a la escuela.

Como había una denuncia por desaparición de persona y una búsqueda activa lo buscaron, pero no lo encontraron. Por información que brindó un testigo lograron localizarlo en cercanías al yacimiento Medanito. Con ese dato, se realizó un operativo para esperar a Cronenbold en el ingreso a Catriel, para cuando retornara su regreso a la ciudad.

Cuando lo ubicaron ratificó su versión de los hechos; “que había estado con Patricia para llevar a su hija al colegio, luego fueron a desayunar, la dejó en su casa y se fue”.

En su relato el acusado, según lo que manifestó el oficial, brindó un dato que marcó inconsistencias en el recorrido que realizó. Dijo que luego de dejar a Patricia en su hogar había ido a Neuquén a comprar bisagras que necesita para un trabajo.

Con ese dato, y sabiendo que las cámaras lo habían captado ingresando a Medanito- en dirección contraria- fue trasladado en su vehículo a la comisaría Novena por averiguación de antecedentes. “Su argumento era raro, pero buscábamos su colaboración”, manifestó Gutiérrez.

El tercer día de juicio fue jordana extensa, repleta de datos técnicos que contribuyeron a la teoría de la fiscalía y la querella. El peritaje de los dispositivos celulares permitió ubicar en tiempo y lugar dónde habían estado los celulares de Patricia y Fernando la mañana del crimen. Las antenas en cercanías a Medanito los ubicaron juntos durante más de cuatro horas en sector rural donde fue hallado el cuerpo el 30 de junio.

Femicidio en Catriel: La defensa sostiene la teoría de los «narcos colombianos»

Con el peritaje a los celulares, la defensa a cargo de Rubén Antiguala también sostuvo la teoría de los narcos colombianos. A través de la lectura y escucha de mensajes de WhatsApp que Patricia mantuvo con otras personas.

Gutiérrez, en su declaración también informó que previo a que confesara, hubo una charla en la que el imputado introdujo en escena a unos “narcos colombianos”.

Según Cronenbold en algún momento ellos se llevaron a Patricia porque tenía una deuda de 4 millones de pesos. «Dijo que le dieron indicaciones para que reuniera el dinero, y se encontraron en el camino donde se lo observó horas después. Relató que junto un millón y medio y se fue a encontrarlos, pero para entonces Patricia ya estaba muerta. Se encontraba dentro del vehículo», dijo.

El oficial manifestó que Cronenbold, declaró aquel día que le ordenaron que sacara el cuerpo, allí vio que le habían cortado un dedo. “Fue un acto mafioso, digno de Hollywood”, expresó el oficial.

Lo cierto es que la policía no logró ubicar a las personas a las que se refiere el único acusado por el femicidio, tampoco identificaron el vehículo en el dijo que se movilizaban. Este dato desmorona la teoría de que el femicidio este vinculado a un ajuste de cuentas.