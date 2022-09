Femicidio en Catriel: La justicia Federal investigará la teoría del imputado

La teoría que planteó el imputado por el femicidio de Patricia Rendón en Catriel será investigada por la justicia Federal. El fiscal jefe Gustavo Herrera solicitó a la fuerza que investigue los dichos de Fernando Cronenbold, imputado por el femicidio de su expareja.



El hombre, que se encuentra con prisión preventiva, dijo en una audiencia que a Patricia Rendón la mataron por un ajuste de cuentas y que se trató de “crimen por narcotráfico”. Para darle transparencia al proceso, Herrera aseguró que pidió que se investigue.



Hasta el momento la teoría de Cronenbold no tiene ninguna prueba. No se encontró el Vento azul en el que supuestamente los sicarios llegaron hasta el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. Tampoco las personas que describió.



El principal gris en la declaración del imputado es la línea de tiempo. Se sabe que él estuvo con Patricia la mañana del femicidio. Estuvo en su casa en horas de la mañana y hasta el mediodía, pero no supo explicar cuándo se fue, con quién ni dónde la dejó. Nada de eso relató en las audiencias.



Relató que lo citaron en el lugar donde estaba el cuerpo de la joven de 31 años, a unos 80 kilómetros de Catriel en la zona de Puesto Morales. Cuando llegó había dos hombres de “acento raro” en un Vento Azul. Le habían exigido 5 millones de pesos que supuestamente debía la mujer.



Entregó algo más de un millón, pero la mujer ya estaba muerta. Llegó a decir que pusieron el cuerpo en el baúl de su vehículo antes de obligarlo a enterrarla. Fue la forma de justificar los rastros de sangre que se hallaron y que están siendo peritados por la justicia.



“Ellos me dijeron que tenía que ir con el dinero si quería verla (…) contaron la plata, sacaron el cuerpo y lo pusieron en mi baúl. Yo pensé que estaba viva, pero ya estaba muerta. Me dijeron que si no conseguía el resto iba a seguir mi hija y yo”, dijo en la audiencia de formulación de cargos.



Luego dijo que su intención fue ir a la Comisaría a realizar la denuncia, pero que entró en shock luego de ser detenido en el ingreso sur de Catriel, cuando regresó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Patricia. Eran alrededor de las 17 del 28 de junio pasado.



Ese día la mujer tenía un vuelo a Buenos Aires para obtener una visa para poder ir a Italia para ver a un joven con quien había iniciado una relación. Los acusadores creen que es el principal móvil del homicidio.

El objetivo de los acusadores es ir a juicio oral y público antes de fin de año. Restan los resultados de los peritajes, y una cámara Gesell para solicitar el control de acusación