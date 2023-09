Femicidio en Catriel: trasladarán al jurado popular a la zona del asesinato

A un año de la muerte de Patricia Rendón, hoy comenzó en Cipolletti el juicio por jurado que juzgará al único imputado de la causa, Fernando Cronenbold, su expareja. La audiencia comenzó a las 8.30 y continuará hasta el jueves en primera instancia, el jurado popular visitará el lugar donde ocurrieron los hechos en Catriel. La mamá de Patricia, Carmen, está presente en la sala de audiencias.

A partir de hoy inicia el juicio en el que Fernando Cronenbold será juzgado por un jurado popular acusado por el delito de femicidio. La audiencia se realiza en la Sala 6 de la Oficina Judicial Penal de Cipolletti, ubicada en Urquiza 380.

El juez técnico del juicio por jurado será Guillermo Baquero Lazcano. El jurado popular está conformado por por 16 personas, solo 12 votarán al final del juicio. Minutos antes de que iniciara la audiencia uno de los jurados presentó certificado médico, por lo que serán solo 15 quienes juzgarán el proceso.

El juicio inició con las instrucciones iniciales hacia el jurado popular, encargado de brindar el veredicto sobre la causa. «Ustedes no son jueces que investigan, son jueces que escuchan y ven. En una deliberación conjunta van a definir si Cronenbold es culpable o no. Traten de hacer el esfuerzo de no dejarse llevar por las emociones, por la lastima a la familia o la compasión al acusado» declaró el juez técnico Guillermo Baquero Lazcano al jurado.

Además, confirmaron que el jurado popular realizará un recorrido por lugar donde fue asesinada Patricia Rendón para luego llegar a donde se encontró el cuerpo.

En el juicio intervienen por la fiscalía el abogado Gustavo Herrera y Daniela Ramírez. Por la defensa de Fernando Luis Cronenbold Suarez el abogado particular Ruben Antiguala. Por la querella participa el abogado Marcelo Hertzriken Velasco en representación de familiares de la víctima.

Femicidio en Catriel: ¿Cuál es la teoría de la fiscalía?

La teoría planteada por la fiscalía describe que la víctima fue asesinada en la vivienda del acusado, quien era su ex pareja, entre las 8:05 y las 9:10 horas del 28 de junio de 2022. Según detallaron, el ataque se produjo con varios golpes en la cabeza y aseguraron que se utilizó un elemento duro para llevarlo a cabo. Esto produjo un hemorragia cerebral que terminó con la vida de Patricia.

Luego del hecho, el acusado habría cargado el cuerpo en su auto y lo enterró en una zona rural de la localidad. La investigación se realizó a partir de una denuncia por averiguación de paradero que realizó una amiga de la víctima con quien viajaría hacia Ciudad de Buenos Aires.

«Ya tenían contratado el transporte al aeropuerto de Neuquén, pero la víctima no pudo abordarlo, puesto que a la hora del encuentro pactado ya se encontraba sin vida«, describieron desde la fiscalía. La causa fue calificada legalmente como femicidio ya que se trataría de un contexto de violencia de género.

Desde la fiscalía y la querella se ofrecieron 32 testigos, entre los que están allegados de la víctima, policías que participaron de la investigación y peritos. Mientras que desde la defensa que asiste al imputado, se solicitó la citación de tres personas con las que intentarán demostrar que el acusado no es el responsable del crimen.