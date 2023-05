Femicidio en Catriel y la súplica por justicia de la mamá de Patricia: «Dejó una niña sin su madre»

La semana pasada se realizó el control de acusación en la investigación por el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez. El hecho ocurrió en Catriel en junio del 2022. Durante la audiencia, se realizó el ofrecimiento de pruebas de cara al debate. El juez aceptó la acusación y la convocatoria de 35 testigos en total. Desde la defensa sostienen la inocencia del acusado. Habló en RÍO NEGRO RADIO la madre de Patricia.

En vísperas de lo que será un nuevo juicio por jurado en Cipolletti, la familia de Patricia Rendón Rodríguez se prepara para afrontar esta etapa luego del asesinato de su hija. La teoría planteada por la fiscalía describe que la víctima fue asesinada en la vivienda del acusado, quien era su expareja, entre las 8:05 y las 9:10 horas del 28 de junio de 2022.

«Como madre y como familia lo único que pedimos es justicia, ese hombre dejó una niña sin su madre. A las autoridades judiciales argentinas le pedimos la pena máxima» expresó Carmen, mamá de Patricia en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Desde la fiscalía y la querella se ofrecieron 32 testigos, entre los que están allegados de la víctima, policías que participaron de la investigación y peritos. Mientras que desde la defensa que asiste al imputado, se solicitó la citación de tres personas con las que intentarán demostrar que el acusado no es el responsable del crimen.

La fiscalía solicitó que el caso sea juzgado en un juicio con un jurado popular. Argumentaron esta decisión ya que la calificación legal del hecho es de prisión perpetua.

Femicidio en Catriel: «Mi hija era una mujer trabajadora»

Patricia era de Bolivia y había llegado a Catriel con la ilusión de crecer económicamente. Nadie esperaba el trágico desenlace de esta historia.

«Mi hija se casó hace 11 años en Santa Cruz, Bolivia. Luego se fue a trabajar con él a Argentina, siempre fue una mujer trabajadora. Hace dos años estaban separados. A nosotros no nos contó si él la maltrataba, para no preocuparnos, pero a mi sobrina sí le dijo, su vínculo no era bueno», manifestó la madre.

Además, la familia aseguró que Patricia y Fernando Cronenbold sólo mantenían contacto por la hija que tenían juntos. Él tenía una orden de restricción y una denuncia por violencia de género.

Cómo ocurrió el femicidio en Catriel, según la fiscalía

La teoría planteada por la fiscalía describe que la víctima fue asesinada en la vivienda del acusado, quien era su ex pareja, entre las 8:05 y las 9:10 horas del 28 de junio de 2022. Según detallaron, el ataque se produjo con varios golpes en la cabeza y aseguraron que se utilizó un elemento duro para llevarlo a cabo. Esto produjo un hemorragia cerebral que terminó con la vida de Patricia.

Luego del hecho, el acusado habría cargado el cuerpo en su auto y lo enterró en una zona rural de la localidad. La investigación se realizó a partir de una denuncia por averiguación de paradero que realizó una amiga de la víctima con quien viajaría hacia Ciudad de Buenos Aires.

«Ya tenían contratado el transporte al aeropuerto de Neuquén, pero la víctima no pudo abordarlo, puesto que a la hora del encuentro pactado ya se encontraba sin vida«, describieron desde la fiscalía.

La causa fue calificada legalmente como femicidio ya que se trataría de un contexto de violencia de género.

