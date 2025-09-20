Fentanilo contaminado: la ANMAT reconoció una reunión con el empresario imputado antes de la clausura

El lote de fentanilo contaminado fue elaborado el 18 de diciembre de 2024.

El escándalo por el fentanilo mortal suma capítulos que complican a las autoridades sanitarias nacionales. Según trascendió, la directora de la ANMAT, Agustina Bisio, y la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, recibieron en su despacho a Ariel García Furfaro, dueño de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, cuatro meses antes de que estallara el escándalo por los medicamentos adulterados.

Una reunión que quedó al descubierto y en la mira judicial

El encuentro se realizó el 14 de enero en la sede de la ANMAT, ubicada en Avenida de Mayo al 800, en pleno centro porteño, de acuerdo a lo informado por Infobae. Allí participaron García Furfaro, su hermano Diego y el químico Javier Tchukran, imputados en la causa, junto con otros representantes de la empresa. Según los registros, la reunión duró apenas 42 minutos.

Semanas antes, el INAME había iniciado una inspección “no programada” en Laboratorios Ramallo SA, detectando fallas graves en producción, control de calidad y gestión de procesos.

La ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, fue desplazada tras el escándalo.

El acta de inspección, elaborada el 5 de diciembre de 2024, ya señalaba que los incumplimientos “comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”. A pesar de la gravedad, la clausura recién se formalizó el 10 de febrero de 2025.

Para entonces, el lote de fentanilo contaminado ya estaba en circulación. Según la investigación, fue fabricado el 18 de diciembre de 2024, apenas trece días después del primer informe de irregularidades.

El encuentro con el dueño de los laboratorios investigados por el fentanilo

En su declaración judicial, Bisio reconoció la reunión y explicó que fue organizada a pedido de Mantecón Fumadó, quien la convocó de manera interna y “sin precisar con quién o quiénes sería tal reunión”. La funcionaria dijo que aceptó “porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden”.

La titular de la ANMAT aclaró que no intervino en las discusiones y que “me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión, mientras la Dra. Mantecón Fumadó y quienes se presentaron por HLB PHARMA GROUP S.A. se limitaron a tratar el resultado de la última inspección”.

Según Bisio, el encuentro fue tenso: “El intercambio entre ellos fue acalorado, defendiendo la Dra. Mantecón Fumado la tarea llevada adelante por los inspectores”. García, en cambio, se quejó “efusivamente” porque nunca se le aprobaban los trámites presentados.

Ese mismo procedimiento derivó luego en la carta de advertencia del 10 de febrero, que inhibió a Laboratorios Ramallo SA de seguir produciendo. Para ese momento, la tragedia ya estaba en curso.

Filtraciones, desplazamientos y la interna en el Ministerio de Salud

Tras el avance de la causa, el juez Ernesto Kreplak ordenó allanamientos en domicilios y oficinas de la ANMAT y el INAME. El propio García Furfaro había admitido en su indagatoria: “Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT. El ANMAT nos quería cerrar”.

Ese testimonio obligó a las funcionarias a reconocer el encuentro que hasta entonces no había sido registrado en las planillas oficiales. La situación terminó con la salida de Mantecón Fumadó de su cargo el 21 de agosto.

Infobae reveló que la decisión se tomó luego de la filtración de un informe oficial del 26 de marzo de 2025, que describía incumplimientos reiterados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la elaboración de medicamentos de uso humano, desde ansiolíticos hasta tratamientos para la diabetes.

Ahora, el Ministerio de Salud confirmó la apertura de un sumario administrativo para establecer si hubo negligencia u omisiones deliberadas en el accionar de los organismos. Mientras tanto, la investigación judicial busca determinar responsabilidades en una causa marcada por 96 muertes.