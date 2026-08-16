Fentanilo contaminado: los chats que revelan el error de cinco segundos que causó 90 muertes

Un fallo técnico de apenas tres milímetros y menos de cinco segundos en la planta del laboratorio Ramallo se convirtió en el desencadenante de la contaminación masiva de lotes de fentanilo inyectable. La falla provocó 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en su salud en distintos centros sanitarios del país.

La hipótesis judicial sostiene que esa desconexión mínima permitió el ingreso de una bacteria en el circuito de elaboración, en el sector donde el fármaco en polvo se disuelve en agua esterilizada para su posterior envasado en ampollas de vidrio.

La investigación, a la que accedió Clarín, señala que el problema ocurrió en el tramo final de la cadena de producción. Una manguera de acero quirúrgico transportaba la mezcla hacia el área de llenado cuando el contacto con el aire del recinto destruyó las condiciones absolutas de asepsia que exige la normativa.

La orden de los operarios: seguir produciendo a pesar de la falla

Pese a que las Buenas Prácticas de Fabricación ordenan suspender el procedimiento, desinfectar el área y descartar el producto ante un incidente de esta magnitud, la producción continuó sin frenar.

El peritaje técnico, publicado por Infobae, detectó las siguientes irregularidades dentro del establecimiento:

Infracción a los protocolos: los operarios reconectaron la manguera de forma manual tras la desconexión.

los operarios reconectaron la manguera de forma manual tras la desconexión. Comercialización directa: completaron el envasado de tres lotes adicionales que salieron al mercado.

completaron el envasado de que salieron al mercado. Alertas ignoradas: la firma recibió avisos sobre la peligrosidad del medicamento, pero no tomó medidas preventivas.

«Está re contaminado»: los chats que complican al personal

La fiscal Laura Rotela acumuló evidencia decisiva tras el secuestro de los teléfonos celulares del personal de control de calidad. Los peritajes hallaron conversaciones donde los propios empleados admitían la gravedad de la situación mientras el lote ya se distribuía en los hospitales.

En uno de los mensajes secuestrados, un trabajador escribió de forma explícita: «Nos agarran por el fentanilo ese de mierda; ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?».

En esa misma charla, los empleados reconocían abiertamente que el anestésico estaba «re contaminado» y que la empresa había pedido muestras nuevas para ocultar la maniobra.

Intentos de «re-esterilización» y quema de pruebas

Tras confirmarse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, el laboratorio HLB ejecutó maniobras para tapar la presencia de la bacteria. Intentaron «re-esterilizar» las ampollas sometiéndolas a un proceso de calor a 107 grados, un procedimiento que, según los especialistas, neutralizó el principio activo y transformó el analgésico en un simple placebo.

La causa, a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, mantiene detenidos a los directivos de la firma e imputó a exfuncionarias de la ANMAT y del INAME. Además, la Fiscalía denunció una presunta «operación limpieza» posterior que incluyó la quema de documentación y la eliminación de registros de fabricación.

En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá la situación procesal de las exfuncionarias encargadas de auditar la planta.