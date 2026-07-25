Fentanilo contaminado: la Justicia dictó el secreto de sumario y profundiza la investigación sobre los organismos de control

El Juzgado Federal de La Plata ordenó el secreto de sumario en la investigación por el fentanilo contaminado, una medida que busca resguardar nuevas diligencias de prueba impulsadas por la fiscal María Laura Roteta.

El expediente ya cuenta con 13 personas procesadas y está vinculado a la muerte de 90 pacientes que recibieron el anestésico adulterado durante durante 2026 e inicios de este año.

La nueva etapa de la causa pone el foco sobre el desempeño de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos responsables de fiscalizar la calidad de los medicamentos elaborados y comercializados en el país.

La fiscalía buscará determinar si existieron incumplimientos o responsabilidades en las tareas de control.

Causa fentanilo: la Justicia investiga posible connivencia entre funcionarios y laboratorios

Según la investigación, ya existían indicios de que ambos organismos habrían fallado en su función de supervisión e incluso se analiza la posibilidad de una eventual connivencia entre funcionarios y los responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados por la producción del medicamento contaminado.

En dictámenes incorporados al expediente, la fiscal Roteta cuestionó la actuación de los organismos de control al considerar insuficiente la información aportada durante la investigación. También advirtió sobre demoras y deficiencias en la respuesta institucional frente al retiro del fármaco del circuito sanitario.

La causa sostiene que fue el propio juzgado, y no la ANMAT, el que coordinó el recupero de las ampollas contaminadas distribuidas en hospitales, clínicas y droguerías de distintas provincias. Ese aspecto fue considerado uno de los principales cuestionamientos al funcionamiento de los mecanismos de control sanitario.

El expediente también incorpora observaciones realizadas por el juez Ernesto Kreplak sobre inspecciones efectuadas en los laboratorios investigados. Se mencionan irregularidades con áreas de producción no habilitadas, fallas en la documentación, deficiencias en los controles de calidad y problemas en la trazabilidad de los medicamentos.

Causa fentanilo: la causa apunta a los controles de ANMAT e INAME

De acuerdo con la resolución judicial, si bien la ANMAT dispuso restricciones sobre determinadas áreas y lotes de producción, no quedaron acreditadas en el expediente verificaciones posteriores que confirmaran la corrección de las irregularidades detectadas antes de que estallara el escándalo sanitario.

La investigación también revisa el accionar de las autoridades que estuvieron al frente de los organismos de control durante el período bajo análisis. Entre ellas figuran exresponsables del INAME y de la ANMAT, cuyos desempeños serán evaluados a partir de las nuevas medidas probatorias solicitadas por la fiscalía.

Además de los procesamientos ya dictados contra directivos y responsables de los laboratorios involucrados, el expediente ahora amplía su alcance hacia el funcionamiento del sistema estatal de control que debía prevenir este tipo de episodios.

Con el secreto de sumario vigente, la Justicia busca preservar la incorporación de pruebas y evitar interferencias mientras avanza sobre las posibles responsabilidades administrativas y penales de quienes debían supervisar el cumplimiento de las normas de fabricación de medicamentos.

Con información de Infobae