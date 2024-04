Forno denunció al Servicio Penitenciario tras su traslado por el túnel en el Penal de Roca

Jose Eligió Forno, condenado en Cipolletti por integrar una banda que robaba a familias de gran poder adquisitivo, denunció condiciones infrahumanas de detención. Sostuvo que lo trasladaron intempestivamente desde el penal de Roca a Viedma, solo por la sospecha de que su hermano estaba en cercanías de la cárcel en una casilla que contenía un túnel. Según la denuncia está en buzones, no tiene luz, ni agua ni comunicación con su familia.



En un recurso de habeas corpus que presentó ante el juez de Ejecución Lucas Lizzi, el abogado de Forno Miguel Ángel Zeballos Diaz aseveró que el traslado se produjo por las meras sospechas. Indicó que cuando se descubrió el túnel, su cliente estaba en su celda sin ninguna posibilidad de fugarse.



El abogado afirmó que el traslado se dio luego de la situación del 5 de abril cuando detuvieron al hermano Alejandro Ramón Forno en inmediaciones del penal, en una casilla con un pozo. “No hay mucha información, no se sabe quién hizo el pozo. Su asistido está en ala norte, pabellón 2 y esto surgió en ala sur cerca del pabellón 7/8. Hay falta de información que no puede decirse que ese pozo lo hizo el hermano”, opinó en la audiencia de ejecución.



Contó que Forno estaba cursando la facultad, también trabajando, sin llamados de atención o sanción. Que el traslado fue sin motivo y arbitrario porque lo alejaron de sus vínculos y de su defensa y esa situación agrava las condiciones.

Además el lugar donde lo alojan no cuenta con las condiciones, es el sector de buzones, no hay luz, no hay agua, no tiene comunicación con la familia. No hay asepsia adecuada. Pidió el abogado que se determine la situación de alojamiento y pueda ir a un pabellón donde pueda continuar con el régimen de progresividad. Insistió que Forno no tiene causa por fuga y que los motivos del traslado son por meras sospechas sobre su persona.



El juez de Ejecución Lucas Lizzi convocó a la audiencia al Director del Servicio Penitenciario Provincial Comisario General Cristian Villagra. El funcionario informó que los traslados son estrictamente por cuestiones de seguridad. Sobre el agravamiento de alojamiento explicó que Forno está en Penal 1 de Viedma en la zona de pre ingreso y que se evalúa un lugar para determinar su alojamiento en pabellón. Desmintió que estuviera en buzones, sino en el sector de pre ingreso.



También explicó que el traslado se dispuso en forma preventiva y que “no es viable” que regrese al Alto Valle en este momento. Prometió que se tratará de garantizar el estudio y la comunicación con su familia.



El abogado Zeballos le recriminó al juez Lizzi que no está de acuerdo en que los traslados sean resorte exclusivos del Servicio Penitenciario ya que él, como juez, tiene injerencia más cuando existe arbitrariedad.

Por eso insistió en que Forno esté cerca de su familia. Pidió que no quiere volver a Roca porque desde el penal 2 existe una actitud de “prejuzgamiento”. Sí propuso quedarse en Viedma con una visita cada 45 días, con permanencia de cinco días en el penal de Cipolletti.



El director Villagra le contestó que cada 45 días no era posible, pero que podría ser entre 60 y 90 días. Forno aceptó el ofrecimiento, con el compromiso de que se mejoren sus condiciones de detención en Viedma. Con ese pacto, Lizzi cerró la audiencia.