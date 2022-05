Golpes y amenazas de abuso a dos adolescentes, la denuncia contra policías de Cipolletti

Horas antes de la visita de la Ministra de Seguridad de Río Negro a Cipolletti se radicó una nueva denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Cuarta: la unidad policial registra un extenso prontuario de acusaciones, incluso con varios uniformados condenados.

Betiana Minor llegó esta mañana a Cipolletti para recorrer la obra de la subcomisaría del Distrito Vecinal Noreste; un edificio muy demandado por los habitantes del sector. Desde la cartera provincial se han dado escasas explicaciones sobre la ola de denuncias que se han registrado en los últimos años, especialmente desde la irrupción de la pandemia.



Anoche una mujer denunció que su hijo – que se encontraba con un amigo- sufrió golpes y amenazas por parte de al menos dos policías. Describió en fiscalía que los menores de 14 años estaban anoche jugando en la zona de las vías, sobre la calle Fernández Oro. Eran cerca de las 21 cuando un móvil de la Comisaría Cuarta arribó al lugar y persiguió a los jóvenes que salieron corriendo porque «asustaron». Así lo describió la madre. Dijo que los detuvieron en cercanías al Complejo Cultural, sobre un container.

En el container que está detrás del Centro Cultural los golpearon y después de tenerlos un tiempo inmovilizados les dijeron que regresaran a sus casas. En el transcurso los amenazaron. Les dijeron que nos se hicieran los vivos porque «iba a conocer el tuco » que en la jerga significa ser victima de un abuso sexual por el ano.



La madre del adolescente relató que el operativo fue desmedido. Dijo que los jóvenes estaban en la plaza de la calesita, jugando, colgándose de una reja. Y que cuando llegó el patrullero corrieron, que se asustaron porque atrás venía la policía en moto, encapuchados y con perros.



Cuando su hijo regresó a la casa golpeado y con un collar roto, la mujer decidió ir a la Comisaría Cuarta. Sostuvo que el oficial la atendió de manera prepotente y que en ese momento uno de los chicos lo reconoció como el autor de la golpiza. La denuncia fue firmada por el propio policía. En el documento al que accedió Rio Negro figura el sello del oficial inspector Nicolás Pita.



Esta mañana, la madre volvió a denunciar en la fiscalía. Dijo que le pareció extraño que el mismo policía acusado de la golpiza sea el que tomara la denuncia y que además, mientras ella pedía explicaciones, adoptó una conducta “sobradora”.



La mujer también contó que esta mañana se acercó hasta la plaza de la calesita y corroboró que su hijo no rompió ni provocó ningún daño en las instalaciones. Sino que solo estaban jugando.



Semanas atrás, Cristian Caumillán, un policía de la Comisaría 45 fue hallado penalmente responsable del delitos de torturas que incluyó un abuso sexual. En los próximos días comenzará el juicio de cesura para definir la pena que por los agravantes que le impusieron ronda entre 8 y 25 años.



Como en este juicio el Ministerio Público Fiscal no solicitó que lo juzgue un tribunal popular el techo de la sanción es de 12 años. Con el nuevo Código Procesal Penal se implementó la figura de los jurados populares para casos que contemplen penas mayores a 12 años. En caso de no solicitarlo, como pasó en este juicio, la pena no puede superar esa cifra.

Otro caso en Costa Norte

La semana pasada tres policías de la Comisaría Cuarta fueron imputados por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso del arma de fuego durante un operativo en Costa Norte en 2020. Un joven sufrió un balazo en la cabeza.

Estuvo varios meses en coma, pero sobrevivió. Uno de los policías imputados arrastra una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fue por la muerte de Santiago Sagredo quien falleció en un calabozo de esa unidad policial en 2016.



En febrero pasado, la detención de una mujer en una plaza de Cipolletti por tenencia de marihuana desencadenó en un desmedido operativo policial recorrió los principales medios de comunicación nacionales.



A pesar de que la mujer demostró tener el permiso para transportar cannabis fue detenida junto a su pareja. Dejaron a la hija que tienen en común desamparada en la calle. No fue todo, allanaron ilegalmente un domicilio y se llevaron a un testigo detenido.

No hubo avances sobre esa causa.

Sobre ese hecho puntual habló el jefe de la Regional V – y extitular de la Cuarta- Daniel Uribe quien aseguró que el procedimiento fue «normal». Dijo que la mujer fue demorada por resistencia a la autoridad, sin embargo la jueza de Paz que le tomó la contravención se la desestimó.