Gonzalo Montiel fue imputado en una causa por abuso sexual

Gonzalo Montiel fue imputado en la causa por abuso sexual que se conoció en marzo. El jugador de la Selección argentina declaró en la Unidad Funcional N°3 de La Matanza y luego fue notificado del fallo por la Justicia.

El lateral del Sevilla quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas. El hecho habría ocurrido el 1° de enero de 2019 cuando festejaban el cumpleaños de Montiel en su casa de Virrey del Pino, ubicado en el barrio bonaerense de La Matanza.

Según consta en el escrito: «Se procede a notificarlo de los derechos normados en el Artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, haciéndole saber la naturaleza y los cargos que se le imputan, como así también derecho a comunicarse libremente con un letrado de su elección».

Por su parte, se confirmó que la víctima —de identidad reservada— prestará declaración nuevamente el próximo jueves 22 de junio.

La denuncia fue ratificada por la damnificada el 31 de marzo pasado, auspiciada por su abogada Raquel Herminia Leyenda. A su vez, se acusa a la familia de amenazar a la víctima para que no hable de lo sucedido.

Qué dijo Montiel en su declaración

El joven de 26 años, patrocinado por los abogados Matías Aquino y Nicolás Payarola, prestó testimonio en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna. Dijo que conoció a la damnificada hace algunos meses, fueron a su departamento de Capital Federal y tuvieron «relaciones sexuales consentidas».

A su vez, (al referirse a lo que habría pasado en enero de 2019) mencionó que volvió a su domicilio alrededor de las 7 y las 8 de la mañana, después de haber llevado a un amigo a su casa y que vio a los todos los invitados fuera de su hogar.

«Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería», indicó Montiel. Luego agregó: «Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá, que estaba estacionado adentro de la casa». No obstante, confesó no conocer a esta persona.