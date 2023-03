Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual: «la víctima recibió amenazas», afirmaron

El jugador de la Selección Argentina Gonzalo Montiel fue acusado de abusar sexualmente de una joven durante una fiesta de cumpleaños en su casa. Según la denuncia, el hecho ocurrió hace unos años atrás.

Según se informó hasta ahora se trata de una denuncia penal por un hecho que ocurrió en 2019. En las últimas horas la abogada Raquel Hermida Leyenda asumió el asesoramiento de la víctima.

La letrada indicó que «el hecho ocurrió en 2019». «Es una denuncia complicada, porque fue abuso sexual agravado con acceso carnal», señaló en De Vuelta con Pablo Duggan.

«El hecho ocurrió el 1ro. de enero de 2019, en la casa de Montiel, con motivo del festejo de su cumpleaños. Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla, él le dijo a una amiga de ambos: ‘Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar’. En un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia. Horas después, se despertó tirada en la calle, en la puerta de esa casa», relató Hermida Leyenda.

«Ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso. Pero a raíz del primer análisis médico que le hicieron en un centro de salud, sabemos que hubo acceso carnal», agregó.

La abogada reiteró que «la denuncia ya está presentada ante la Justicia de La Matanza y la causa está en trámite».

«La denuncia se va a ampliar en las próximas horas porque la víctima recibió amenazas, incluso de la madre de Gonzalo Montiel», concluyó.

Tras la fuerte repercusión que asumió el caso en las últimas horas, Hermida Leyenda salió a ratificar que la causa no está archivada e hizo una fuerte denuncia contra la fiscal.

«La causa contra Montiel no está archivada. Igual que la del imputado Almada. La fiscal la guardó y no se comunicó -por ningún medio- con la víctima. No la protegió«, publicó en sus redes sociales.