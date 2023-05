Habló el acusado de incendiar la casa con su pareja y sus hijos dentro en Plottier: «me cegué»

«Buen día, me llamo Pablo Oscar Vilo, tengo 43 años, vengo de una familia muy unida, muy familieros, éramos de juntarnos siempre con primos, con tíos, vengo de una buena crianza». Así comenzó la declaración el acusado de rociar con combustible y prender fuego la casa de Plottier en la que vivía con su pareja, Nancy Bustamante, que permaneció 34 días internada por las quemaduras que sufrió y que afectaron el 20% de su cuerpo, y sus dos hijos de 10 y 13 años, que debieron ser asistidos por inhalación de humo.

El imputado tiene derecho de hablar ante el tribunal en cualquier momento del juicio. A diferencia de las y los testigos lo que exprese no debe ser cierto, por eso no jura ni promete decir la verdad.

Vilo hizo ayer un extenso relato: contó desde que la conoció a Nancy hasta el 26 de julio de 2022 cuando incendió la vivienda. Los cargos son justamente por intento de femicidio, en un contexto de violencia de género. Dos años antes la mujer lo había denunciado por lastimarla con una tijera y se le impuso una prohibición de acercamiento. Él solo mencionó que eso ocurrió «de madrugada», sin brindar detalles, y que regresaron a pedido de ella.

El eje de las discusiones, mencionó, era la salud de la víctima, que padecía diabetes y no seguía, a su entender, correctamente el tratamiento.

Antes del hecho, el acusado señaló que había muerto su mamá y Nancy había interrumpido un embarazo porque corría riesgo su vida y su salud, al igual que la de la beba, que presentaba malformaciones.

Acordaron separarse, se lo contaron a sus hijos, quienes decidieron irse con su mamá. «Me insiste que tenía que vender la casa, me insiste en que no quería tener nada que ver con todo lo que había dentro del terreno, que si yo vendía la casa o la quemaba a ella le daba lo mismo, pero que necesitaba la plata para poder vivir e irse a alquilar a donde ella quería ir«, afirmó.

Fue entonces que Nancy cambió de opinión: «volvió a decirme que me tenía que ir yo, volvió a insistir que ella no dejaba la casa». Agregó: «empezó a agredirme verbalmente, me termina diciendo antes de retirarse a la pieza que no me hiciera problema que ella iba y me denunciaba, y con eso me iba a poder sacar del terreno y así podía ella vender todo y hacerse cargo de todos los bienes que vendiera».

Ahí Vilo indicó: «Me cegué, me perdí. En ese momento salgo, me dirijo hacia el auto, fui a buscar el bidón de nafta, me voy a la pieza. Creía que ya no me quedaba nada, ya no tenía nada porque vivir, porque luchar: había perdido a mi mamá, había perdido a una hija, podía haber perdido a mi mujer y ella no tomaba noción de todo lo que nos estaba pasando».

Y continuó: «Cuando ingreso a la casa, cierro la puerta y voy entrando hacia la habitación. Arrojé líquido sobre la mesa, cuando me desplazo hacia la pieza ella va saliendo, cuando ella sale de la habitación me doy cuenta que los chicos todavía no habían salido porque escucho los gritos: “Mamá, papá va con el bidón de nafta”.

Ahí planteó que forcejearon. «Tironeamos para un lado, para el otro. De repente sale una llama del mechero donde se prende el colchón. Hay una primera explosión, la cual yo la recibo de frente, porque me pongo por delante de ella y una segunda explosión que llega hasta el bidón y en la boca del bidón queda el fuego donde se prenden fuego las manos mías y las de ellas», sostuvo.

Aseguró que Nancy fue quien les abrió la puerta a los chicos para que salieran y que él se retiró después. Que la auxilió tirándole un tarro con agua. Sobre la risa que le adjudican varios testigos durante la detención, enfatizó: «puedo haberme reído de los nervios».

«No fue mi intención hacerle daño ni a Nancy, ni a los nenes. Nunca me imaginé que esto iba a pasar, nunca pensé que iba a terminar de esta manera. Me arrepiento de lo que pasó, de todo el daño que causé, de las consecuencias que tuvo todo. Si pudiera volver el tiempo atrás lo haría, pero no me creía en condiciones después de haber perdido a mi mamá, perdí todo, ahora perdí la casa, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí el trabajo«, finalizó.

Nancy Bustamante declaró el primer día del juicio. Su mano derecha sufrió graves consecuencias que aún perduran. Foto Matías Subat.

Tras el incendio, Vilo fue atendido en el hospital Plottier. No tuvo en riesgo su vida, ni debió ser internado, de acuerdo a lo que declaró el médico que lo asistió. Subrayó que presentaba lesiones leves en el rostro y en las manos. La médica forense que lo vio al día siguiente informó que ingresó caminando, se encontraba lúcido y orientado en tiempo y espacio.

El imputado retrata a Nancy como la responsable de lo ocurrido. La que le dio la idea y lo llevó a tomar esta mala decisión, la que no comprendía su malestar, la que le pidió que retomaran la relación tras denunciarlo y la que lo amenazó con volver a hacerlo, la que se iba a quedar con la casa.

Sin embargo la psicóloga forense que la entrevistó una vez que recibió el alta, describió ante el tribunal a una mujer que había naturalizado la violencia y no comprendía porque él había cerrado la puerta y no los dejaba salir. Remarcó: «Ella pensaba: «si me lo quería hacer a mí estaba bien, pero con los chicos no».