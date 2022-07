Intento de femicidio en Plottier: «Esto fue lo último que hizo, te encargo a mis hijos»

Con vendajes en sus pómulos y en ambas manos, Pablo Vilo estuvo presente en la audiencia de hoy en la que la fiscalía lo acusó por intentar asesinar a su pareja y a sus propios hijos de 12 y 9 años. Dijo que él roció con líquido combustible a la joven, a la habitación en la que estaba, el pasillo y el comedor en el que se encontraban los chicos y provocó el incendio. El juez de Garantías, Lucas Yancarelli, ordenó que permanezca con prisión preventiva durante ocho meses.

El martes 26 de julio la víctima le solicitó a Vilo que se fuera de la vivienda que compartían, ubicada en Mazza y Hueney del barrio Obrero de Plottier. Según la fiscal María Eugenia Titanti él no aceptó esta decisión y buscó un bidón. Mientras arrojaba el líquido le pidió que cesara y allí inició el fuego, alrededor de las 17. La construcción es mayormente de madera.

Estuvieron en pareja durante 20 años y la joven lo había denunciado por violencia de género en septiembre de 2019 cuando la lastimó con una tijera en la pierna. Hoy permanece internada en el hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad de la provincia, con una grave afectación del lateral derecho de su cuerpo: en el rostro, en la mano y en los miembros inferiores. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y una sedación profunda.

Los hijos lograron escapar y corrieron a avisarle a su tía, que vive a pocas cuadras de la casa. Debieron ser asistidos con oxigeno en el hospital de Plottier y están fuero de peligro. Su relato de los hechos, con intervención de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente, ha sido dolorosamente fundamental para reconstruir los momentos previos. En la acusación queda claro que son tres las víctimas del ataque.

A la joven la retiró de la vivienda una vecina, quien afirmó: «yo abrí el portón y la salvé». Si bien no pudo prestar declaración aún por su delicado estado de salud, la mujer alcanzó a decirle a su cuñado: «esto fue lo último que hizo, te encargo a mis hijos».

A Vilo lo detuvieron en el lugar. La fiscal aseguró que los testigos relataron que «en el momento en que es colocado en el móvil policial refiere que se jactaba, se reía de la situación».

Una de las policías que intervino el martes sabía que el imputado había ejercido violencia de género anteriormente, ya que le asignaron a ella realizar rondines cuando la joven lo denunció.

La pieza que compartía la pareja fue dañada de forma total. Allí se encontró un mechero, que utilizaban para calefaccionarse. De acuerdo a la pericia de Bomberos hubo un foco ígneo en esa habitación. Lo mismo en la mesa del comedor donde estaban los chicos.

Yancarelli fue el juez a cargo de la audiencia. Foto Matías Subat.

El plazo de investigación se fijó en cuatro meses. Titanti señaló que era necesario que el imputado permanezca durante ocho meses detenido preventivamente. El equipo de la defensa, integrado por Eliana Lazzarini y Solange del Ponte, no discutió los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento que marcó la fiscal, pero solicitó la prisión domiciliaria, con la prohibición de contacto y rondines policiales.

La imputación es por los delitos de homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber sido causado por un medio idóneo para crear un peligro común y por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa, y en concurso real con el homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa también, de sus hijos.

El juez hizo lugar a la solicitud de Titanti. Enfatizó en la conducta del acusado, que cuando su pareja le planteó que debía irse de la casa, él eligió perjudicar la salud de sus hijos y de ella. Remarcó que en vez «de solucionar el conflicto, lo incentivó, con los riesgos que provocó, me resulta muy difícil que acepte esto, si ya no aceptó la realidad que le planteó su expareja, me parece difícil que vaya a aceptar esta nueva realidad, que es estar sometido a un proceso penal con una pena en expectativa elevada».

La defensa anticipó que va a pedir la revisión de esta resolución.