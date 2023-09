Habló el fiscal del caso Rafael Nahuel: “No estoy viendo muchos elementos de enfrentamiento”

Unos 20 testigos ya declararon en lo que va del juicio contra cinco prefectos del grupo Albatros por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017. Ayer miércoles 6 de septiembre concluyó la cuarta semana de audiencias y las partes hacen sus miradas preliminares sobre la causa.

El fiscal general interino Rafael Vehils Ruíz dialogó con Diario RIO NEGRO y explicó que todos los testimonios, permiten al Ministerio Público Fiscal ir sacando conclusiones respecto de la imputación inicial.

“Hasta ahora lo que nos queda claro es que el disparo fue efectuado con la víctima de espalda, no en un enfrentamiento como se sostenía, sino de espalda a quien en definitiva lo ultimó”, dijo Vehils Ruíz. De este modo, no habría habido “enfrentamiento armado”, según lo que van revelando los peritos.

En una entrevista exclusiva, el fiscal fue consultado sobre si esta teoría de la víctima abatida en huida y por la espalda -que se va afirmando-, los llevaría a descartar la teoría inicial del “exceso de legítima defensa” postulada por la acusación pública. Ante la consulta, Velhils fue cauto al decir que aún falta escuchar a varios testigos -en un juicio que tiene cerca de un centenar- y que el momento de los alegatos, será el momento de determinar qué sucedió.

“Por ahora lo que se va viendo es que no hay elementos que puedan introducir la figura del enfrentamiento, además no nos olvidemos que las armas que se utilizaron, MP5, no son armas de disuasión. No son de goma, son de plomo. Eso es lo que está sucediendo hasta ahora, vamos a ver cómo se desarrolla el resto del debate oral y público”, anticipó.

Explicó que con las declaraciones testimoniales de los peritos balísticos se supo que las vainas servidas en terreno correspondían todas a las fuerzas de seguridad y que la única lanza encontrada “no daba apariencia de amenaza”, y estaba alejada.

Por los faltantes en las municiones de los prefectos (150 cartuchos) que salieron a la luz en las audiencias, Velhiz dijo: “Lo cierto es que hubo muchísimos disparos, después veremos si son 31, 32, 33 o 150, ya se verá, pero sí hubo una gran cantidad de disparos.

Por otro lado, mencionó un elemento de jornadas anteriores en las que efectivos de otras fuerzas de seguridad -ante la pregunta del Ministerio Público- dijeron que “no se sentían intimidados ni con miedo de estar en ese lugar”, recordó.

Consultado, el fiscal a cargo en esta etapa, dijo que es “muy prematuro” hablar de una modificación en la calificación propuesta por la fiscalía de primera instancia -homicidio en exceso de legítima defensa- y que eso será materia de análisis más adelante, aunque no lo descartó. Es por esto que la expectativa de penas de la Fiscalía aún no está definida.

Sobre las últimas dos audiencias dijo que “son muy importantes” porque declararon peritos que son quienes examinaron “todo el material que quedó en la zona y practicaron la autopsia en el cuerpo de Rafael Nahuel”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal federal.

Sobre los tiempos del juicio, dijo que es difícil determinar cuánto falta ya que todavía no se llegó a abordar ni a la cuarta parte de los testigos convocados. “Los directores del proceso son los miembros del tribunal y ellos verán la necesidad o no de incrementar días de audiencia (…)”, dijo; o bien otras alternativas en el caso de que fuera necesario.

Caso Rafael Nahuel: calificaciones legales y penas

La fiscalía de primera instancia, a cargo de Silvia Little, había calificado legalmente el hecho como un Homicidio en exceso de la legítima defensa (artículo 35 del Código Procesal Penal) agravado por el uso de armas. La calificación legal que escogió Little en su requerimiento de elevación a juicio prevé una escala penal de 1 año y 4 meses a 6 años y 6 meses.

En cambio, para las querellas, la teoría del caso es de un homicidio agravado, el que prevé una pena de prisión perpetua, con lo cual, en el abanico de posibilidades, los escenarios son variados para los acusados, así como también las calificaciones legales propuestas hasta ahora son de una diferencia abismal entre las penas previstas.

Por el momento, se está ante un homicidio. El debate es bajo qué circunstancias y cómo, lo que se va a determinar durante el juicio. Recién cuando llegue el momento de los alegatos se sabrá qué pide cada una de las partes.

Caso Rafael Nahuel: cinco imputados

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio agravado aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo de elite, Albatros.

El debate oral y público por el crimen por el que perdió la vida el joven mapuche de 22 años se sigue en Roca, a 500 kilómetros del lugar donde pasó. Es la tercera semana consecutiva de audiencias con movilizaciones en pedido de justicia por el joven mapuche puertas afuera.