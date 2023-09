Rafael Nahuel: una por una, las conclusiones de los peritos para esclarecer el caso

Los fotos fueron crudas y mostraron todo. Las armas letales, la víctima, las heridas y el proyectil que le quitó la vida. Rafael Nahuel yació sin vida en una camilla precaria a la vera de la Ruta Nacional 40, en Villa Mascardi. Minuciosamente y en una audiencia maratónica, este martes se expuso cuál fue la cadena de sucesos desde aquel 25 de diciembre de 2017, los que guiaron la investigación.

Las contradicciones fueron muchas, pero lo que quedó claro hoy es que Rafael Nahuel murió víctima de un homicidio el 25 de noviembre de 2017 en Mascardi, por el disparo letal proveniente de un arma de Prefectura Naval Argentina que ingresó por detrás y le produjo un shock hipovolémico.

Todos estos presupuestos, fueron confirmados hoy por los testimonios de tres peritos que declararon con abundancia de lenguaje técnico preciso: el médico forense Leonardo Saccomanno a cargo de la autopsia de Nahuel; el perito balístico Roberto Nigris y su colega licenciada en Criminalística Karina Uribe.

¿El proyectil, por la trayectoria, tiene que ver con un enfrentamiento o una huida?, preguntó el fiscal general interino Rafael Vehils Ruíz. «Claramente es una huida; sin dudas», respondió Saccomanno, brindando una mirada clave sobre uno de los debates y contrapuntos principales en el juicio.

La autopsia y la trayectoria del disparo

«Se puede decir con certeza que es un disparo que ingresa de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha», precisó Saccomanno y reiteró que la bala entró por la espalda. En detalle, dijo que «el orificio de ingreso del proyectil fue a nivel de la cadera izquierda por detrás de la línea axilar». Atravesó el cinturón y todas las prendas de Nahuel con una clara trayectoria hacia arriba. «(La bala ingresó) hacia adelante, arriba y derecha para llegar cerca de la axila derecha», recordó.

El disparo atravesó el hueso ilíaco, intestinos, hígado y pulmón; y Nahuel murió por un «shock hipovolémico». Perdió por lo menos cuatro litros de sangre en cuestión de minutos producto de la herida.

El procedimiento se llevó adelante en el hospital zonal de Bariloche, en una morgue provisoria montada en un «garage» del predio hospitalario, ya que no había una sala adecuada en ese momento.

Pericias balísticas y el «Arma B»

El perito balístico armero Roberto Nigris, estuvo presente durante la autopsia para buscar el indicio balístico. Fue quien realizó las pericias sobre las armas de los 20 prefectos, sobre el proyectil extraído del cuerpo de la víctima y de las 31 vainas servidas encontradas en el lugar de los hechos en una inspección ocular el 7 de diciembre de 2017, dos semanas después.

Nigris junto a otra perito fue quien tuvo que cotejar las 24 armas calibre 9 milímetros secuestradas a los prefectos Albatros ese día, con el proyectil 9 mm extraído de Rafael Nahuel. La segunda arma cotejada o denominada «Arma B» -un subfusil MP5- fue la que finalmente coincidió con las características del proyectil mortal, en la diligencia oficial.

Roberto Nigris, perito balístico.

Por su parte, la testigo Karina Uribe, quien participó en la pericia balística con Nigris, dejó en claro que los cinco profesionales que participaron en esa pericia, durante el mes de enero de 2018, coincidieron en el resultado. «No hubo discusión de que el arma B era la que había salido el proyectil», aseguró.

Karina Uribe, perito, licenciada en Criminalística.

«Puenteo» de perito

Hubo desprolijidades en a causa en relación con las pericias balísticas, ya que se ordenaron dos más luego de la primera, una de Gendarmería Nacional en Buenos Aires y otra al Ministerio Público Fiscal de Salta. En ambas, el perito oficial designado Roberto Nigris fue eludido y no fue notificado ni participe de las nuevas diligencias, que dieron resultados distintos. Al perito rionegrino pasaron por alto e hizo saber su molestia en esta jornada, delante del tribunal de Roca.

En total hubo tres pericias balísticas sobre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y las vainas encontradas en Mascardi luego de los hechos. La tríada pericial arrojó distintos resultados y las irregularidades en la causa quedaron expuestas.

«Me hubiese gustado estar para defender mi trabajo», fustigó el perito Nigris, aún ofuscado por lo sucedido hace cinco años. Sobre las siguientes pericias, solo pudo ver los informes de Gendarmería y manifestar sus discrepancias. «Cuestionamos que no se hizo la yuxtaposición, no se midieron ni pesaron las armas. Presentaron fotos separadas y dijeron que no había coincidencia», advirtió Nigris hoy.

Subfusil «perdido» y el llamado

«No encontraban el MP5 y me llamaron para ver si lo tenía yo. A mi me causó gracia», cuestionó el especialista, quien luego de ser pasado por alto y no enterarse oficialmente de las sucesivas pericias, dijo que lo llamaron desde el Juzgado Federal de Bariloche para preguntarle si él tenía el arma y el proyectil en su poder.

«Por ese llamado sentí molestia. (…) Me dicen que no encontraban el arma ni el proyectil que salió del cuerpo de Rafael Nahuel», lanzó y explicó que luego de cumplir sus tareas hizo entrega de las armas a la Policía Aeroportuaria y al juzgado, en el caso del proyectil.

31 vainas servidas en 100 metros

En la inspección ocular en terreno realizada el 7 de diciembre, Nigris y Uribe concluyeron hoy sobre los hallazgos. A 400 metros desde la entrada al predio en cuestión, encontraron vainas servidas de escopeta o postas de goma, pero a 1.000 metros de la tranquera hacia arriba, hallaron 31 vainas de armas calibre 9mm y un cartucho completo. Estaban dispersas en una superficie de 100 metros, desde la primera hasta la última, halladas mediante detectores de metal.

Luego de la pericia balística, se determinó que todas las 31 coincidían con las armas letales de los prefectos, Pietro Beretta y Subfusiles MP5. En tanto, ninguna de las balas de goma coincidía con el armamento no letal de la prefectura, por lo que se concluyó que podrían haber sido de los Policías Federales que habían desalojado el predio un día antes.

Faltaban 150 cartuchos

«Si uno compara la cantidad de cartuchos con los que subieron (los prefectos) con los que bajaron, faltan 150 cartuchos», reveló Nigris luego de la ronda de preguntas y luego de haber peritado arma por arma de cada albatro.

Lo cierto es que se hallaron en terreno 31 vainas servidas, pero nadie puede asegurar que no hayan quedado más en el terreno frondoso. «Yo no aseguro que hayamos traído todas las vainas», explicó, ya que encontraron las que pudieron.

Exabrupto: «Quieren llenarse los bolsillos»

El abogado defensor Marcelo Rochetti recibió un llamado de atención por parte del juez Bracco luego de hacer declaraciones ofensivas durante la mañana hacia la parte querellante, como respuesta a uno de los contrapuntos.

«Yo no digo nada, que me estoy bancando el gobierno y la Secretaria de Derechos Humanos y la Asamblea…», dijo y luego los acusó de que buscan «hacerle un juicio al Estado y llenarse los bolsillos» a costa de los padres de Rafael Nahuel, según postuló.

«No puedo dejarlo pasar», respondió el abogado querellante de la Asamblea de Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal quien se manifestó. Luego en diálogo con RIO NEGRO, Feudal dijo: «Siendo los derechos humanos universales comunes a todos y todas, cualquier expresión de desvalorización tiene un sesgo de elitismo, de privilegio. A mi criterio, en este caso donde la víctima integraba una población vulnerable. Lo que ocurrió no hace mas que demostrar la necesidad de recordar su importancia una y otra vez».

Un inspección ocular pendiente

El fiscal Rafael Vehils Ruíz solicitó hoy la realización de una nueva inspección ocular ahora, durante el juicio, en el predio de Mascardi. A su criterio, este procedimiento garantizaría evacuar ciertas dudas que quedan pendientes. A ese planteo adhirieron todas las partes, salvo el defensor Marcelo Rochetti, quien se opuso.

«Es extemporánea e innecesaria (…) es un terreno salvaje. A cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer. Además ya hubo una inspección tardía y mal hecha», dijo el defensor de tres de los prefectos acusados.

Ahora serán los integrantes del Tribunal Oral federal de Roca, quienes deberán resolver si hacen lugar o no a esta solicitud emergente.

Cinco imputados

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio agravado aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo de elite, Albatros.