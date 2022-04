Imputaron a un conductor de Bariloche por el homicidio culposo de un peatón

El conductor del vehículo que ayer a la madrugada embistió a Joan Corruhiunca, el joven de 32 años que murió como consecuencia del fuerte impacto en la avenida De los Pioneros de Bariloche, fue imputado hoy por el delito de homicidio culposo simple, sin agravantes.

El juez Ricardo Calcagno dispuso cuatro meses para la investigación y pidió a Juan Ríos, el acusado de 38 años, que mantenga su domicilio y teléfono de contacto mientras dure el proceso legal, ya que mantendrá la libertad condicional en este plazo. La pena máxima del delito por el que se lo acusa implicaría penas de prisión en suspenso.

Río conducía el Ford Focus color blanco, en dirección oeste-este, que ayer a la madrugada atropelló a Joan Corruhuinca a la altura del kilómetro 4,100 de la avenida De los Pioneros.

Según la formulación de cargos que realizó el fiscal Gerardo Miranda, el conductor actuó de manera imprudente y antirreglamentaria porque conducía el vehículo entre 70 y 80 km/h, en una noche cerrada, con escasa visibilidad y lluvia torrencial, lo que le impidió ver a la víctima cruzar la cinta asfáltica y por lo tanto no frenó de manera previa ni aminoró la marcha.

El fiscal indicó que las pericias preliminares indican que la víctima quedó sobre el capot del automóvil y fue arrastrado unos 32 metros hasta la detención de la marcha del vehículo.

Miranda aclaró que el testeo realizado al conductor no arrojó indicios de consumo de alcohol, aunque resta esperar la prueba del examen de sangre realizado. También se le practicó la misma prueba a la víctima.

El fiscal informó que el delito que se le imputa a Ríos es homicidio culposo simple ya que no existen agravantes legales para achacarle porque no superaba la velocidad por encima del 30% de la máxima permitida, como establece el agravante establecido en el Códido Penal, no conducía en estado de ebriedad, ni dejó abandonada a la víctima.

“Nunca vio al peatón”, dijo el fiscal y señaló que el conductor atinó a frenar el vehículo una vez producido el impacto.

Ríos presenció la audiencia de formulación de cargos con un evidente estado de afectación y no prestó declaración. La defensora oficial Yamile Zait indicó que su asistido se encontraba conmocionado y que tenía otra teoría del caso que no implica una conducción antirreglamentaria ni imprudente de Ríos.

En el plazo de investigación se espera el aporte de las pericias que determinen la dinámica del siniestro vial y el aporte de las cámaras de seguridad privadas de la zona del accidente.