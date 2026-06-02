Imputaron a una pareja por robar más de $300 mil y una bicicleta de una fiambrería en Cipolletti

La bicicleta recuperada por la Policía formaba parte de los elementos sustraídos del comercio durante el hecho investigado.

Una pareja fue imputada por el robo de más de 300 mil pesos y una bicicleta de una fiambrería ubicada sobre calle La Esmeralda, en Cipolletti. El Ministerio Público Fiscal los acusó como coautores del hecho y, tras la audiencia de formulación de cargos, la Justicia dispuso la prisión preventiva del hombre por un mes y medidas de conducta para la mujer.

La acusación fue presentada este martes en el Foro Penal de Cipolletti. Según la investigación, el hecho ocurrió el domingo pasado cerca de las 23, cuando ambos imputados llegaron al comercio y, tras una presunta distribución de roles, concretaron el robo.

Cómo fue el asalto

De acuerdo con la teoría fiscal, la pareja ingresó inicialmente al local, observó el lugar y se retiró sin realizar ninguna acción. Sin embargo, apenas seis minutos después, el hombre regresó y se dirigió directamente hacia el sector de la caja registradora.

Allí, intimidó a la empleada simulando portar un arma de fuego entre sus prendas y le exigió la entrega del dinero. Ante la amenaza, la trabajadora le entregó 315 mil pesos en efectivo.

La acusación sostiene que luego obligó a la víctima a dirigirse hacia la parte trasera del comercio y aprovechó la situación para sustraer también una bicicleta que se encontraba dentro del local.

Mientras tanto, la mujer aguardaba en el exterior. Una vez consumado el robo, ambos escaparon juntos.

La detención a pocas cuadras

La fuga duró apenas unos minutos. Personal de la comisaría 24 del barrio Don Bosco logró interceptar a los sospechosos a escasa distancia del comercio.

Según se informó durante la audiencia, la mujer tenía en su poder la bicicleta denunciada como robada, elemento que fue secuestrado por los efectivos policiales.

La rápida intervención permitió recuperar el rodado y avanzar con la identificación de los presuntos autores del hecho.

Antecedentes y medidas judiciales

Durante la audiencia, la fiscal remarcó que el hombre posee antecedentes penales computables. Señaló además que la última condena que cumplió finalizó el 29 de noviembre de 2025 y correspondió a una pena de ocho meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, también por el robo de una bicicleta.

Respecto de la mujer, el Ministerio Público Fiscal indicó que no registra antecedentes penales computables. Por ese motivo solicitó la imposición de pautas de conducta, entre ellas fijar domicilio y teléfono, presentarse día por medio en una dependencia policial y mantener prohibición de contacto y acercamiento tanto con la víctima como con el comercio afectado.

En cuanto al hombre, la fiscal argumentó que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que requirió la prisión preventiva.

La defensa oficial cuestionó la participación atribuida a la mujer al sostener que no habría actuado como coautora sino que habría tenido una intervención secundaria. También se opuso al pedido de prisión preventiva para el hombre al considerar que la libertad debe ser la regla durante el proceso.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria y resolvió imponer las medidas solicitadas por la fiscalía. De esta manera, el hombre permanecerá detenido durante un mes mientras avanza la investigación, mientras que la mujer continuará sometida a las pautas de conducta fijadas por el tribunal.