Allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier y buscan determinar si encubrió el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes un nuevo procedimiento judicial. La Policía allanó la vivienda de la madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba.

El operativo se llevó adelante en una casa ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Fray José León Torres. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores buscan determinar si Viviana Barrelier tuvo algún tipo de relación con los hechos que rodearon el asesinato.

Femicidio de Agostina Vega: investigan la casa de la madre de Barrelier

Durante el procedimiento participó la División de Canes, que trabajó en distintos sectores de la propiedad. Además, tras finalizar las tareas periciales, se dispuso una consigna policial en el lugar.

Las medidas fueron ordenadas mientras la Fiscalía intenta reconstruir los movimientos realizados por Barrelier antes y después del hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si existió algún tipo de comunicación entre la mujer y su hijo en las horas previas al abandono del cuerpo en el predio de aproximadamente 200 hectáreas donde fue encontrado.

También se intenta determinar si el acusado actuó solo o si alguna persona de su entorno pudo haber colaborado o encubierto parte de las maniobras posteriores al crimen. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si durante el allanamiento fueron secuestrados elementos considerados de interés para la causa.

Barrelier continúa detenido y permanece como el principal acusado por el femicidio. Las próximas horas serán determinantes para conocer el resultado de las pericias realizadas y si los nuevos elementos incorporados permiten avanzar sobre otras responsabilidades dentro del entorno del detenido.

El padre de Agostina Vega hablará públicamente sobre el avance de la causa

La representación legal de Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada, convocó para este martes a las 20 una conferencia de prensa destinada a medios de comunicación interesados en seguir el caso.

El encuentro se realizará en el Hotel King David, ubicado sobre avenida General Paz al 300, en la ciudad de Córdoba. La convocatoria fue realizada por el estudio jurídico que representa a la familia.

Se espera que Vega se refiera a las últimas novedades de la investigación y a los avances conocidos en las últimas horas tras la difusión de los resultados preliminares de la autopsia.