«Podría haber sido yo»: el duro antecedente que vuelve tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

La denunciante relató que logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra, sumó en las últimas horas un antecedente que volvió a poner bajo la lupa a Claudio Barrelier, el único detenido por el caso. Una joven que lo denunció en 2025 por privación ilegítima de la libertad relató cómo logró escapar de una vivienda de barrio Cofico tras haber sido retenida a punta de pistola, atada y semidesnuda.

La mujer decidió hacer público su testimonio luego de conocer el desenlace de la adolescente asesinada. En declaraciones brindadas a Cadena 3 con la voz distorsionada por razones de seguridad, recordó el episodio ocurrido en mayo de 2025 en una casa ubicada sobre calle Del Campillo, la misma propiedad que hoy forma parte de la investigación por el femicidio de la menor.

“Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir”, expresó al referirse a Agostina.

El episodio denunciado en 2025

Según relató la joven, tenía 20 años cuando acompañó a Barrelier hasta la vivienda de barrio Cofico. Una vez dentro, aseguró que el hombre cerró la puerta y exhibió un arma de fuego para amenazarla.

De acuerdo con su declaración, le exigió que entregara su teléfono celular, la obligó a sentarse sobre una cama y le ordenó quitarse la ropa. Según contó, el acusado justificó esas acciones argumentando que otras personas debían llevar dinero al lugar y necesitaban verla para confiar en ella.

“Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto”, recordó.

La denunciante sostuvo que posteriormente Barrelier tomó un cuchillo para cortar una cinta adhesiva con la que luego la inmovilizó.

“Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta”, describió sobre los momentos que atravesó dentro de la vivienda.

La fuga que le salvó la vida

A pesar de las ataduras, la joven logró advertir que sus piernas no habían quedado sujetas con firmeza. Esa circunstancia le permitió escapar de la casa y correr hacia la vía pública en busca de ayuda.

“Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, relató.

Tras el pedido de auxilio, vecinos dieron aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, la mujer realizó la denuncia correspondiente.

Según su testimonio, Barrelier negó conocerla y sostuvo ante los uniformados que la acusación era falsa.

Posteriormente, la Justicia ordenó un allanamiento en la propiedad. Allí fueron secuestradas prendas de vestir y las zapatillas de la denunciante. Sin embargo, la joven afirmó que los investigadores no encontraron ni el arma de fuego, ni el cuchillo utilizado para amenazarla, ni su teléfono celular.

La liberación del acusado y las críticas a la Justicia

A raíz de aquella denuncia, Barrelier fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad y quedó detenido. Sin embargo, recuperó la libertad apenas 20 días después luego de abonar una fianza de cinco millones de pesos.

La decisión judicial generó fuertes cuestionamientos por parte de la víctima, quien aseguró haber aportado pruebas suficientes para sostener la acusación.

“Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días”, afirmó.

Según trascendió, la liberación fue ordenada por el fiscal Iván Rodríguez. En ese momento, Barrelier era representado por el abogado y concejal peronista Ricardo Moreno, quien posteriormente dejó de ejercer su defensa.

Un testimonio atravesado por el caso Agostina

La joven explicó que decidió romper el silencio tras conocer el crimen de la adolescente de 14 años. También sostuvo que nunca fue informada oficialmente sobre la excarcelación del acusado.

Su relato se sumó ahora a la investigación que intenta esclarecer las circunstancias en las que murió Agostina Vega y volvió a poner en discusión el antecedente judicial que tuvo como protagonista al único detenido por el caso.

Al finalizar la entrevista, la mujer insistió en que su objetivo es que se conozca lo ocurrido y que se avance en el esclarecimiento de los hechos.

“Mi testimonio es para que se haga justicia por Agostina”, concluyó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.