Femicidio de Agostina Vega: habló la dueña del auto que usó Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que tras permanecer una semana desaparecida en Córdoba fue encontrada asesinada, sigue conmocionando a Córdoba y todo el país. En el caso hay un único detenido, Claudio Barrelier, quien fue el autor principal del hecho.

A medida que van pasando las horas, se van conociendo nuevos datos de cuál fue la maniobra que utilizó Barrelier para ocultar el cuerpo de la joven. Un elemento clave en la investigación es el vehículo donde la trasladó: un Ford Ka que era de su expareja. En las últimas horas la propietaria decidió romper el silencio.

«Tenía una fea sensación»

Soledad es la dueña del Ford Ka que habría usado Claudio Barrelier para trasladar los restos de Agostina Vega hasta el barrio Ampliación Ferreyra, lugar donde la enterró. En diálogo con El Doce Tv, la mujer contó que eran pareja pero se habían distanciado unos días antes del femicidio.

«Hablábamos por teléfono, pero el viernes anterior le mandé un último mensaje y eliminé su número. Nos habíamos distanciado», relató. Tras esto contó que el sábado no se comunicaron, pero el domingo Barrelier apareció de la nada: «Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado, me pidió hablar».

Soledad tras manifestarle que no podía verlo, indicó que la noche siguiente el imputado volvió a escribirle y este le dijo que tenía que «llevarle ropa a un tío suyo», es ahí que pide el auto prestado: «Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento».

La mujer aseguró: «Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje», Luego contó que Barrelier se fue con el vehículo durante más de una hora. «No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación», afirmó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.