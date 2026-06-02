Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: datos de la autopsia confirman abuso sexual antes de la asfixia fatal

La investigación por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo, sumó elementos determinantes en las últimas horas. Los datos preliminares de la autopsia confirmaron que la menor falleció por asfixia por ahorcamiento y que, de manera previa al deceso, fue víctima de un abuso sexual. Para el Ministerio Público Fiscal, la totalidad de los indicios y elementos probatorios apuntan a Claudio Barrelier como el autor material del crimen.

El cuerpo de la víctima fue hallado el sábado pasado en un descampado, tras intensas jornadas de búsqueda. Fuentes cercanas a la investigación ratificaron que la data de la muerte quedó establecida entre la noche del sábado de su desaparición y las primeras horas del domingo subsiguiente. Si bien desde la fiscalía conducida por Raúl Garzón aclararon que los informes periciales definitivos demandarán varios días más, los datos forenses iniciales permitieron sostener la imputación por femicidio contra el único detenido.

Los indicios médicos y las pericias complementarias

El estado de los restos hallados generó serias dificultades para las tareas de evaluación forense, detectándose un severo compromiso en la integridad de los órganos internos.

Debido a estas condiciones particulares, los peritos médicos indicaron la imposibilidad de efectuar los hisopados convencionales que se aplican en este tipo de protocolos criminalísticos. No obstante, las marcas corporales y los hallazgos en la región pélvica permitieron a los investigadores trazar la hipótesis del abuso como una certeza médica dentro de la causa.

En paralelo, se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos complementarios con el objetivo de determinar si la adolescente fue drogada antes del desenlace fatal. Fuentes cercanas a la investigación confían en que los análisis complementarios determinarán el grado de las agresiones sufridas, remarcando que el expediente se maneja bajo estrictos recaudos para preservar la sensibilidad del caso.

Cuál fue el recorrido del acusado y sospechas de encubrimiento

La reconstrucción del hecho realizada por el equipo fiscal determinó que Barrelier y la menor ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Del Campillo al 800, en el barrio Cofico, el sábado cerca de las 23. El asesinato se habría producido en el interior del inmueble entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del domingo. De acuerdo con el rastreo tecnológico y testimonial, el imputado retiró el cuerpo de la propiedad recién el lunes a media mañana, trasladándolo en un vehículo hacia un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció cerca de 45 minutos antes de deshacerse de los restos.

La investigación penal ahora busca delimitar la responsabilidad de las demás personas que residían en la vivienda del barrio Cofico. Todos los ocupantes ya prestaron declaración testimonial, pero los peritos intentan establecer si los convivientes escucharon o advirtieron las agresiones.

Es que, los ojos de la fiscalía se posan ahora especialmente sobre una de las mujeres de la casa, quien mantenía una relación sentimental con Barrelier, ante la sospecha de que pudo haber existido una maniobra de encubrimiento.

Las sospechas de una alteración de la escena del crimen cobraron fuerza tras constatarse que el inmueble fue limpiado en dos oportunidades posteriores al domingo. Durante la segunda inspección técnico-ocular, los peritos de Criminalística aplicaron el reactivo luminol y detectaron rastros de sangre, procediendo al secuestro de trapos y diversos productos de limpieza para evaluar si fueron los elementos utilizados para intentar borrar las evidencias del ataque.

Reclamos de la familia y el contexto judicial

Los abuelos maternos de Agostina, Miguel y Elizabeth, fueron aceptados formalmente como parte querellante en el expediente, posición que comparten con el padre de la menor, Gabriel Vega. Aunque manifestaron conformidad con el desempeño actual del fiscal Garzón, los familiares criticaron con dureza la respuesta policial inicial durante el fin de semana de la desaparición. «Queremos que tomen en serio las denuncias; a nosotros nos boludearon todo el fin de semana», expresó el abuelo de la víctima, señalando que la seccional policial demoró la recepción de los datos clave aportados por el chofer del remis que había trasladado a la joven.

Por otra parte, la madre de la adolescente, Melina Heredia, continúa bajo asistencia médica en un centro de salud. Sus padres, acompañados por un equipo de psicólogos y psiquiatras, le notificaron el hallazgo del cuerpo de su hija sin ahondar en precisiones sobre las condiciones del hecho. En el ámbito comunitario, la conmoción motivó jornadas de duelo en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169, institución donde Agostina cursaba el tercer año de la educación secundaria.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.