Imputaron al conductor que mató a Micaela Blanco y se dio a la fuga en Centenario

En una audiencia judicial realizada hoy, la fiscal del caso Lorena Juárez formuló cargos formalmente contra un hombre, acusándolo de haber provocado la muerte de Micaela Lorena Blanco mediante la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo en la ciudad de Centenario.

La representante del Ministerio Público Fiscal, quien estuvo acompañada por la funcionaria Cynthia Tobares, sostuvo ante el tribunal que el imputado embistió a la joven mientras circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro y, lejos de prestar auxilio, continuó su marcha sin detenerse para asistirla.

El trágico hecho en la calle Jaime de Nevares

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el trágico hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2024 alrededor de las 6:40 de la mañana, sobre la calle Jaime de Nevares, a la altura de la empresa Dos Aguas.

En ese momento, Micaela Blanco circulaba en una bicicleta marca Giant por dicha arteria en sentido oeste-este. Fue en ese tramo donde fue impactada fuertemente desde atrás por la camioneta conducida por el acusado, quien transitaba en la misma dirección.

Como consecuencia de la violencia de la colisión, la víctima fue despedida hacia la banquina, mientras que su bicicleta quedó tendida a 28 metros del lugar exacto del impacto. Según determinó la investigación, el conductor no aminoró la velocidad ni intentó detenerse, alejándose de inmediato de la escena.

La fiscal Juárez indicó que Blanco sufrió múltiples traumatismos producto del golpe, entre ellos un traumatismo craneoencefálico grave que terminó provocando su fallecimiento ese mismo día a las 20:15, a pesar de la intensa asistencia médica que recibió en el nosocomio.

Un choque en el traslado que no alteró el desenlace

Durante la exposición de la evidencia, la fiscalía aclaró una de las mayores particularidades del caso: durante el traslado de urgencia hacia el hospital, la ambulancia que transportaba a Micaela Blanco sufrió un siniestro vial. Sin embargo, la fiscal Juárez precisó que la investigación científica y forense determinó que esa segunda colisión no tuvo incidencia en el fallecimiento de la joven, el cual fue causado por las heridas del primer impacto.

Por estos motivos, la fiscal del caso le atribuyó al acusado. el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, sumado a la agravante de la omisión de socorrer a la víctima, todo en carácter de autor.

Al momento de resolver, el juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo legal de cuatro meses para concluir con la investigación preparatoria.