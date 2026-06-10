Brutal golpiza a un joven en Roca: escalofriantes testimonios encaminan el juicio hacia los alegatos

El Tribunal de Roca analiza las pruebas testimoniales y periciales antes de los alegatos finales por la agresión sufrida por el joven frente al boliche.

El juicio por la tentativa de homicidio de un joven que fue brutalmente agredido en la madrugada del 16 de junio de 2025 frente a un local bailable ubicado en avenida Roca y Tres Arroyos, entró en su etapa definitoria. Tras dos intensas jornadas de debate en los tribunales de Roca, este miércoles concluyó la recepción de pruebas testimoniales y científicas, dejando el escenario listo para que mañana jueves, a las 8:30, las partes presenten sus alegatos de clausura. Los imputados, Mauricio Sebastián Molinez y Lautaro Agustín González, llegan a esta instancia bajo prisión preventiva, acusados de participar en un ataque coordinado que dejó a la víctima con secuelas de por vida.

La teoría del caso presentada por la fiscal Verónica Villarruel sostiene que los acusados, junto a otros dos jóvenes ya condenados, actuaron con un «plan común y división de tareas». Según la acusación, mientras Molinez inmovilizaba a la víctima tapándole la cabeza con su propia capucha, otro de los agresores le propinó un golpe certero con un escombro, provocando su desplome inmediato. En ese momento, González habría intervenido arrojando proyectiles al primo de la víctima para evitar que recibiera auxilio, mientras un cuarto integrante del grupo le daba una patada final en el cráneo al joven que yacía inmóvil en el asfalto.

A los 9 testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal ayer, entre ellos la madre de la víctima y una testigo clave que vio el ataque, hoy se sumaron otros 5, todos pertenecientes a la Policía de Río Negro.

«Le partieron la cabeza»: el desgarrador relato de la madre

Uno de los momentos más impactantes de las audiencias fue el testimonio de la madre del joven agredido. Con un duro relato, describió el calvario que comenzó a las 6 de la mañana de aquel domingo. «Me dijeron: ‘lo están trasladando al hospital, le partieron la cabeza'», recordó ante los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Gastón Martín. Relató que su hijo, antes de entrar en un coma que duraría 21 días, alcanzó a identificar a sus atacantes como los mismos jóvenes que un mes antes le habían robado su motocicleta.

La madre detalló las gravísimas secuelas que padece el joven, quien hoy tiene 18 años pero debe vivir bajo cuidados extremos. «A mi hijo le tuve que enseñar a comer, a caminar y ponerle pañales con 17 años», manifestó con dolor. El joven fue sometido a cinco intervenciones quirúrgicas, incluyendo una craneotomía para extraer astillas óseas de su cerebro y una reciente craneoplastia para colocarle una prótesis. Según la mujer, el riesgo de muerte sigue latente debido a una bacteria intrahospitalaria y a la fragilidad de su salud: «Mi hijo no puede tener un resfriado, no puede tomar frío porque le duele la cabeza, no puede hacer fuerzas porque puede tener una hemorragia interna».

La secuencia del ataque según los testigos

El primo de la víctima, y testigo presencial, ratificó que el conflicto comenzó por un cruce de insultos derivado del robo previo de la moto. El joven identificó en la sala a González como la persona que lo amenazaba con un escombro para que no se acercara a defender a su familiar. «Escuché un grito, miré hacia el costado y mi primo estaba desplomado en el piso. Ahí viene otro de los agresores y le patea la cabeza», relató bajo juramento.

El personal de seguridad del boliche también brindó testimonios claves y describió la brutalidad de la agresión. Una de las empleadas, quien fue la primera en asistir a la víctima, relató cómo intentó mantenerlo consciente: «Lo primero que hice fue arrodillarme… cuando lo miré pude ver el charco de sangre que era bastante grande. Traté de que no se vaya, de no dejarlo ir en ningún momento«. Por su parte, otra testigo -una transeúnte que esperaba a su hija- confirmó haber visto a una persona «robusta» colocarle la capucha a la víctima antes de que «volara un pedazo de concreto» contra su cabeza.

La estrategia de la defensa y las condenas previas

A pesar de los testimonios, las defensas técnicas de Molinez y González mantienen un pedido de absolución. El abogado Darío Sujonitzky sostuvo que Molinez no tuvo participación activa en los golpes y que las descripciones de los testigos son contradictorias. «Mauricio no le pegó absolutamente a nadie… no hay nada para adjudicarle un dolo homicida», afirmó durante la apertura del juicio.

Por su parte, Miguel Díaz Ceballos, defensor de González, argumentó que no existió un «plan macabro» y que se trató de una «gresca» entre dos grupos de jóvenes bajo los efectos del alcohol.

Es importante destacar que esta causa ya cuenta con antecedentes de responsabilidad penal. En diciembre de 2025, otro de los acusados aceptó su coautoría en un juicio abreviado y cumple una condena unificada de 8 años y 11 meses de prisión. Asimismo, un cuarto involucrado, que al momento del hecho era menor de edad, reconoció su participación y se encuentra bajo un régimen de libertad asistida con estrictas medidas de control por parte de la Senaf.

Evidencia científica y cierre del debate

Durante la segunda jornada del juicio, la fiscalía presentó pruebas recolectadas por el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad del boliche y se exhibieron prendas de vestir y calzado de los imputados que fueron peritados en busca de manchas hemáticas.

Según los informes forenses leídos en la audiencia, las lesiones que sufrió el joven pusieron en riesgo efectivo su vida y le provocaron una incapacidad laboral permanente debido a la atrofia muscular y las dificultades motrices derivadas del daño cerebral. Mañana, el Tribunal escuchará las conclusiones finales de las partes antes de dictar un veredicto que determine si Molinez y González también serán condenados por el intento de asesinato que conmocionó a la región.