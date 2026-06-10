Transfemicidio de Azul Semeñenko: imputan por falso testimonio a una mujer que ocultó pruebas

En un giro clave para la causa que investiga el transfemicidio de Azul Semeñenko, el cual conmocionó a toda la provincia, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos por falso testimonio contra una mujer identificada por sus iniciales, M.A.P. La parte acusadora sostuvo de forma contundente que la imputada faltó deliberadamente a la verdad durante una declaración brindada en el marco de la investigación por el homicidio agravado.

El juez de garantías Marco Luca Cristo dio por formulados los cargos, abrió formalmente una etapa de investigación por un plazo de cuatro meses y le impuso a la mujer la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos vinculados al caso.

Una declaración bajo sospecha

El hecho investigado ocurrió el pasado lunes 8 de junio, cuando la mujer se presentó a declarar como testigo en la causa que se sigue contra Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Semeñenko.

Según detalló la fiscal Inaudi, quien intervino en la audiencia junto a la asistente letrada Agustina Jarry, la testigo fue advertida previamente sobre la obligación legal de decir la verdad. Pese a esto, la imputada negó rotundamente o adujo no recordar información crucial vinculada con antecedentes de violencia de género atribuidos a Sánchez, sobre los cuales tenía pleno conocimiento ya que afectaron a una expareja del acusado.

Además, la mujer afirmó ante las autoridades que poseía un solo teléfono celular. Sin embargo, esa versión se desplomó poco después, cuando una requisa autorizada judicialmente permitió el secuestro de dos dispositivos móviles en su poder. Durante la audiencia de formulación de cargos, las representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron la evidencia recolectada para acreditar el falso testimonio.

La resolución judicial y las medidas impuestas

Al momento de resolver, el juez Cristo consideró que la fiscalía describió un hecho con clara apariencia delictiva, presentó la calificación legal correspondiente y ofreció evidencia suficiente para esta etapa inicial del proceso. Por tales motivos, dio por formulados los cargos por el delito de falso testimonio en calidad de autora.

Respecto de las medidas cautelares, el magistrado rechazó el pedido de la fiscalía para que la mujer cumpliera con comparendos quincenales en una comisaría, al entender que no existían elementos suficientes para sostener un riesgo de fuga.

Sin embargo, el juez hizo lugar a la prohibición de contacto por el plazo de seis meses. Esta restricción rige para cualquier medio —ya sea directo, virtual o a través de terceras personas— con cualquiera de los testigos o involucrados en la investigación del transfemicidio.

Finalmente, el magistrado ordenó la inmediata libertad de la imputada, no sin antes advertirle de forma taxativa que el incumplimiento de la prohibición de contacto dictada podría derivar de inmediato en la aplicación de medidas cautelares mucho más severas.