Imputaron al hombre acusado de matar a un joven en Picún Leufú

Un hombre fue acusado de haber asesinado a Gustavo Santos, de 27 años, durante una violenta confrontación ocurrida el sábado pasado en la localidad de Picún Leufú. El Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario Matías Alonso, le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Alonso solicitó al juez de garantías Ignacio Pombo que se impusiera una medida cautelar de detención domiciliaria mientras avanza la investigación.

El crimen fue en el barrio La Esperanza

Según la acusación, el crimen ocurrió alrededor de las 8:03, en una vivienda del barrio La Esperanza, propiedad de un familiar de la víctima. El acusado llegó al lugar en motocicleta, armado con un revólver y un cuchillo, mientras que Santos salió de la casa portando un machete.

Ambos comenzaron a discutir en el patio y, en ese contexto, el imputado efectuó un primer disparo que no alcanzó a impactar en la víctima. Luego se produjo una pelea física que se extendió hasta la esquina de avenida Maestro Sosa y calle Mariano Moreno, donde el acusado realizó un segundo disparo, esta vez hiriendo a Santos en el abdomen.

El joven falleció durante el traslado al hospital de Cutral Co, mientras que el presunto agresor fue detenido por la policía en el lugar cuando intentaba retirarse.

La medida cautelar solicitada por la fiscalía

Alonso explicó que, pese a la gravedad del hecho, la fiscalía consideró que la prisión domiciliaria resultaba suficiente para evitar riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación, ya que testigos del caso manifestaron sentir temor. Solicitó que la medida se extendiera por dos meses.

El juez Pombo hizo lugar al pedido, tuvo por formulados los cargos y dispuso el encierro domiciliario del acusado en un paraje cercano, bajo control policial diario. Además, fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.