Llevan a juicio al acusado de balear y matar a su vecino en Cutral Co

Un hombre acusado de matar a su vecino tras dispararle tres veces durante una discusión será juzgado por un tribunal colegiado. La víctima, identificada como Alexis Marín, de 40 años, murió el 16 de mayo de 2025 luego de permanecer internada varios días en una clínica de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió el 4 de mayo en el barrio Altos del Sur de Cutral Co, minutos después de la medianoche. Según la investigación, el agresor discutió con Marín, quien escuchaba música con la puerta de su casa abierta, y le disparó tres veces.

Una de las balas quedó alojada en su cabeza, provocándole las heridas que finalmente le causaron la muerte.

La víctima recibió atención médica casi un día después del ataque, cuando su padre llegó a la vivienda y lo trasladó de urgencia a la capital provincial.

Durante una audiencia de control de acusación realizada ayer, el juez de garantías Maximiliano Bagnat resolvió elevar la causa a juicio, tras escuchar los planteos de la fiscalía y la defensa sobre la calificación legal del hecho y la prueba que será presentada durante el debate.

El magistrado rechazó el pedido de la defensa para que el imputado fuera juzgado por un jurado popular. “Se tienen que dar determinados delitos concretos y el fiscal debe solicitar más de 15 años de pena. El tribunal competente lo determina el juez de garantías en base a la propuesta de la acusación”, explicó Bagnat.

El acusado enfrentará el proceso judicial por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé penas severas en caso de ser declarado culpable.