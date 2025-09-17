Indemnización millonaria: era mucama de un hotel y se lesionó moviendo colchones, la Justicia escuchó su dolor

Una mucama de Bariloche que se lesionó la espalda en un hotel consiguió una indemnización millonaria en la Justicia. Foto Archivo.

Un fallo de la Cámara Primera de Trabajo de Bariloche condenó a una ART a pagar una indemnización millonaria. La sentencia de primera instancia resultó favorable a una mucama que sufrió una lesión en su columna vertebral mientras trabajaba, demostrando que los esfuerzos repetitivos y la falta de prevención son un factor determinante en las enfermedades laborales. De cuánto será el resarcimiento.

El accidente que cambió una vida

Este es el caso de una trabajadora que llevaba más de una década trabajando como mucama en un hotel de Bariloche. Su día a día consistía en tareas de limpieza y preparación de habitaciones, labores que a menudo implicaban grandes esfuerzos físicos. El 4 de agosto de 2023, mientras realizaba una de sus tareas habituales, mover una cama matrimonial y su pesado colchón sommier, sintió un fuerte tirón en la zona lumbar. El dolor, que rápidamente se extendió a sus piernas, le impidió continuar con sus labores.

La trabajadora fue atendida por la ART, que le brindó atención inicial y algunas sesiones de kinesiología y fisioterapia. Sin embargo, a pesar de los tratamientos, los dolores y las limitaciones de movilidad persistieron.

Apenas un mes y medio después, la ART le dio el alta médica, afirmando que no tenía secuelas y que podía reincorporarse a sus tareas habituales. Ante esta situación, y con el dolor aún latente, la mucama inició el reclamo administrativo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), cuya Comisión Médica también dictaminó que no presentaba incapacidad laboral. Este rechazo la impulsó a llevar su caso a la justicia.

La pericia médica, clave en el caso

La base de la demanda fue el dictamen de las pericias médicas y psicológicas. La perito médica oficial concluyó que la mujer padecía una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 15% como consecuencia directa del accidente.

La especialista argumentó que el movimiento súbito y violento al mover el colchón fue el mecanismo idóneo para generar la lumbalgia postraumática, una lesión que se manifestó sobre una columna que ya presentaba alteraciones crónicas debido a los esfuerzos continuos de su trabajo como mucama durante más de 10 años.

La ART intentó desestimar esta pericia, alegando que la dolencia de la trabajadora era de carácter degenerativo y no estaba vinculada a su trabajo. Sin embargo, el tribunal consideró que las explicaciones de la perito eran sólidas y científicamente fundamentadas.

Además, la pericia psicológica identificó un padecimiento psicológico del 10% que impedía a la trabajadora reinsertarse laboralmente. La combinación de ambas pericias elevó la incapacidad total de la trabajadora al 26,70%.

La teoría de la concausa: el factor determinante

Uno de los puntos clave del fallo fue la aplicación de la «teoría de la indiferencia de la concausa». Este principio, sostenido por la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, establece que la responsabilidad de la ART se extiende a todas las secuelas que un infortunio laboral «pone en ejecución, acelerando o agravando lesiones ignoradas u ocultas».

La perito médica fue contundente al señalar que el accidente fue la «primer manifestación invalidante» de una enfermedad profesional lumbar que ya se estaba gestando por las tareas repetitivas de su trabajo.

Según la sentencia, no se demostró haber realizado ninguna actividad de prevención. El juez Lagomarsino señaló que no había constancia de que la ART hubiera realizado un examen preocupacional adecuado al inicio de la relación laboral, ni controles periódicos que pudieran haber detectado la afección de la trabajadora.

Destacaron una nota de un médico de la ART que, apenas días antes de dar de alta a la empleada, sugirió «tareas livianas», una recomendación que fue ignorada al obligar a la mucama a reanudar su labor habitual, lo que agrava aún más la negligencia de la compañía.

El cálculo de la indemnización

El monto de la indemnización, fijado en $21.160.776,32, fue calculado aplicando las fórmulas de la Ley de Riesgos del Trabajo sobre el porcentaje de incapacidad del 26,70%. La suma incluye la indemnización principal y una indemnización adicional de pago único del 20%, que compensa cualquier otro daño no contemplado.