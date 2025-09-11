«Trato indigno» y abandono en la ruta: un pasajero recibirá indemnización tras un juicio en Río Negro

Un fallo judicial condenó a una empresa de transporte y ordenó una indemnización a favor de un pasajero que sufrió un «trato indigno» durante un viaje desde Cipolletti hacia Sierra Grande. El hombre permaneció varado más de 12 horas en la ruta por falta de combustible y luego fue obligado a descender a la intemperie, sin agua, sin equipaje y lejos de su destino.

La sentencia fijó un resarcimiento de 1,8 millones de pesos en concepto de daño material, moral y punitivo, con intereses. La jueza a cargo sostuvo que la empresa vulneró derechos de consumo básicos, como el trato digno y el cumplimiento del servicio contratado.

El viaje y las primeras irregularidades

El hecho ocurrió en septiembre de 2021. El colectivo partió con una hora de demora y, al mediodía, quedó detenido a pocos kilómetros de Chimpay por falta de combustible.

Los pasajeros permanecieron en el lugar por varias horas, sin agua ni comunicación, hasta que personal policial y de bomberos coordinó traslados particulares hacia la terminal local. Recién a las 22 llegó otra unidad de la empresa para continuar el viaje hacia la costa atlántica rionegrina.

Discusión y abandono en la ruta

Durante la madrugada siguiente, ya en cercanías de Sierra Grande, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente donde debía descender el pasajero. Al reclamar a los choferes, fue insultado y se negó la detención.

Según el relato judicial, un segundo conductor, que no estaba de servicio, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, obligando al pasajero a bajar en un punto aislado y sin su valija.

Reclamos y negativa de la empresa

El afectado presentó reclamos ante Defensa del Consumidor en San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos y ofreció una suma compensatoria, que fue rechazada. Una instancia de mediación tampoco prosperó, lo que llevó al inicio de una demanda judicial.

La magistrada analizó la relación de consumo bajo la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial, y concluyó que la empresa incumplió con los estándares de información clara y trato digno. También subrayó que en casos de duda contractual se debe favorecer al consumidor.

La condena y los daños reconocidos

El fallo reconoció la situación de vulnerabilidad del pasajero y la afectación moral generada por la angustia, el maltrato y la pérdida del equipaje. En su análisis, la jueza remarcó que la firma ignoró sistemáticamente los reclamos administrativos y obligó al afectado a recurrir a la vía judicial.

La sentencia fijó un pago de 1.400.000 pesos por daño directo, 200.000 por daño extrapatrimonial y 200.000 por daño punitivo, más intereses. La condena busca reparar no solo el perjuicio material, sino también el impacto moral de la experiencia sufrida.