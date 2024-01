Insistirán con la reapertura de Sens, el ex boliche Las Palmas, remodelado

El empresario Nicolás Vaamonde aseguró que los videos que están en redes con las últimas modificaciones del local SENS, ex Las Palmas, no son actuales. «La remodelación terminó hace tiempo, a veces voy, como la semana pasada, abro, encendemos las luces, hacemos funcionar todo y hago videítos» para promoción del local, explicó. Dijo que la remodelación está concluida hace tiempo y que espera el momento para volver a abrir. Aclaró que no lo hará sin la venia judicial.

«Cada vez que subo videítos, tengo miles de posteos que me preguntan cuándo inauguramos. Yo estoy listo para abrir cuando me lo diga mi abogada o lo autorice la justicia», sostuvo Vaamonde, quien insistirá en hacer funcionar el local bailable de modo nocturno, incluido con resto bar, pese a que hasta ahora no logró sortear los requerimientos de la comuna.

Vaamonde logró reconectar la luz luego de que la cooperativa CALF le quitara el medidor de obra, presentó los planos en Obras Particulares como se lo habían planteado para terminar el trámite administrativo que inició hace más de un año y en paralelo, está a la espera de la contestación del intendente Mariano Gaido de una acción administrativa que ya le fue rechazada en primera instancia. «Tiene tiempo hasta el 24, luego de eso, mi abogada verá como seguir», explicó.

Consultado por la imputación que pesa sobre el dueño del lugar, Pedro Nardadone, por la desaparición forzada de Sergio Ávalos en el ex bailable «Las Palmas«, Vaamonde (que tiene un acuerdo de comodato) no opinó sobre el llamado a indagatoria sobre lo ocurrido en 2003. «El único momento en el que el boliche estuvo cerrado fue en pandemia y creo que antes, cuando hicieron las pericias de Gendarmería, que no encontraron nada, por lo que sé, no estoy muy interiorizado», agregó Vaamonde.

Recordó que no hay medidas judiciales respecto al edificio y sostuvo que las remodelaciones que llevó a cabo fueron todas «estéticas y de remozamiento», dijo que no corrió paredes, no quitó ni sacó áreas estructurales; aunque si avanzó en mejoras de luz, agua, cloacas y colocación de pisos. «Los planos originales con los que tuve que presentar, son casi los mismos, no hay casi diferencia», destacó.

El empresario aseguró que podrá abrir pese a la prohibición dictada por la ordenanza, la que cambió el uso catastral urbano en la calle Primeros Pobladores para que no se pueda instalar un negocio nocturno o locales bailables. «La ordenanza fue posterior a las solicitudes, nada legisla para atrás», insistió Vaamonde quien adelantó que está en juicio con la municipalidad por daños y perjuicios debido a la continuidad de exigencias que se fueron sumando a partir de que solicitó la licencia comercial para reabrir el lugar como gastronómico bailable.

«Yo quiero abrir cuanto antes, tengo todo listo para abrir, cuando me lo indique mi abogada o lo diga la justicia, abriré», insistió el empresario.