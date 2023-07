Las Palmas: el nuevo dueño del local pidió una habilitación provisoria para abrir «Sens»

El dueño del bailable que buscará abrir el 8 de julio en la calle Primeros Pobladores entregó a la municipalidad de Neuquén la certificación de un arquitecto sobre las condiciones estructurales del edificio y una certificación ante escribanía, que el lugar donde se emplaza «Sens», no tiene objeciones para el «gastronómico bailable» que pretende, según consta en la página oficial de la comuna.

En lo que aparenta ser una carrera a contrareloj para conseguir la habilitación provisoria y abrir las puertas el sábado para el show, Nicolás Vaamonde aseguró que «la idea es solucionar las cosas con la municipalidad, uno siempre intenta hacer las cosas bien», sostuvo.

El secretario de Coordinación e Infraestructura del municipio, Alejandro Nicola, sobreabundó en declaraciones sobre la imposibilidad catastral de apertura de un boliche en el lugar donde hace un año Vaamonde está remodelando el negocio para la reapertura. Hubo comunicados de prensa el jueves y viernes con el mismo tenor y en el Deliberante, se recibió un informe de las mismas características cuando el MPN buscó el voto favorable para cambiar la nomenclatura de la calle donde está el negocio y establecer por ordenanza la prohibición de Sens en el lugar.

«Están equivocados con el uso del suelo. La nomenclatura catastral permite todos los usos, y entre ellos, el salón de fiestas, bares, café. Cuando inicié los trámites fue una de las primeras cosas que me fijé: después de la sesión del Concejo (el jueves), volví a entrar a la página oficial de la ciudad y sigue estando el lugar habilitado para una licencia gastronómica bailable«, dijo Vaamonde.

El empresario se refería al sistema interactivo SITUN que tiene la comuna para los desarrolladores, agrimensores y usuarios interesados en presentaciones de planos y otros trámites.

El empresario aseguró que entregó hoy una copia certificada por escribanía ante la subsecretaría de Comercio, la que recibe los papeles de Vaamonde hace meses. «Todo lo entregué allí, los impactos ambientales que me solicitaron, los informes por el sonido, de seguridad por incendios, la de estructuras. Lo de la prefactibiliad surgió ahora en comunicados, pero no está así en la planos que el municipo informa», sostuvo.

Agregó que la empresa solicitó la habilitación provisoria «como se da a cualquier persona que tiene toda la papelería en regla» y que también adjuntó el informe técnico del arquitecto que certificó sobre las condiciones estructurales del edificio.

Sobre los planos actualizados que se le requirió desde la oficina Obras Particulares, insistió en que son los mismos del 78. «Eso lleva un tiempo y solicitamos que nos de un plazo perentorio para poder presentar los planos según los tiempos de los profesionales, mientras estamos en condiciones que nos den la habilitación provisoria de acá a 4 días», insistió.

Dijo que la oficina de licencias comerciales no le habían hecho este pedido cuando inició todos los trámites.

Aseguró que están en condiciones de contratar las 150 personas que necesita para abrir el sábado y que si no obtienen la licencia provisoria, buscará la apertura por medio de un amparo. «Hace más de dos meses que está prevista la apertura, se asumen compromisos, el artista DJ Palacio tiene una agenda programada».

Sostuvo que el gastronómico bailable abrirá por un evento al mes, de acuerdo a lo que tenía previsto. Hasta ahora no tiene licencia para hacerlo. «El ordenamiento de la ciudad no me parece mal, pero tantas molestias por un gastronómico bailable en Primeros Pobladores y no tienen problemas por uno en el microcentro, me llama la atención», deslizó en relación a la «Mood».

El lugar permite el ingreso de unas 1.400 personas. El dueño ya tiene vendidas 2.300, en tanto aseguró que local tiene capacidad de 2.600. «Los 2.300 que yo dije, son compromisos, el día de la apertura entrarán no más de 1.465 personas, que es la capacidad permitida», remedó.

Consultado por qué no inició un pedido de excepción para la habilitación como lo hicieron otros negocios en estos años en los que abrió el lugar, sostuvo que «eso es para boliches, yo no voy a poner un boliche sino un negocio de gastronomía con shows».

Las Palmas: el oficialismo no incluyó el proyecto para evitar la actividad de «Sens»

En el Deliberante, el oficialismo no incluyó el proyecto del Ejecutivo para evitar la actividad recreativa nocturna en la calle donde está «Sens», pese a que la semana pasada, con una celeridad histórica, logró llegar con el expediente a votación en sesión ordinaria de 24 horas después de haber ingresado por mesa de entradas.



La concejala Cecilia Maletti adelantó que exigirá mañana que el proyecto se incluya, para que se convoque a Asunción Avalos, el papá de Sergio, (el estudiante desaparecido hace 20 años en junio, en el local) y a los abogados de la familia a expresar su postura respecto a la apertura de la ex Las Palmas. El Deliberante entrará en un receso de 2 semanas después del viernes, y el jueves será la última sesión antes de la suspensión de actividades.