Intentó provocar un incendio en El Bolsón: un juez decidió que seguirá detenido por un mes más

Hace un mes, durante una madrugada densa en El Bolsón, la tensión de una comunidad seguía el peligro latente de los incendios forestales que azotaban a la región. Bajo ese contexto, la señal de alarma no preocupó por razones climáticas ni por algún visitante imprudente. En un predio arbolado, dentro de la zona urbana, un hombre fue sorprendido intentando encender fuego.

Según la fiscalía, el testigo clave no fue un guardaparque ni un vecino que observaba desde la ventana. Fue un jinete que, a caballo, detectó las llamas y enfrentó al sospechoso. El hombre le exigió que apagara el fuego y grabó lo ocurrido con su celular. Esa acción rápida no solo evitó una tragedia mayor, sino que se convirtió en la pieza clave de una causa judicial que este lunes tuvo un nuevo capítulo.

La acusación y la detención

El acusado es Jorge Ernesto Hermosilla. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), en la madrugada del 8 de febrero intentó provocar un incendio en un predio boscoso cercano a una hostería, en la calle Curruhuinca. No logró su cometido porque el jinete lo detuvo y lo obligó a extinguir las llamas.

Desde entonces, Hermosilla permanece detenido. La justicia lo imputó por «incendio en grado de tentativa» y le dictó prisión preventiva. Este lunes, la medida fue revisada en una audiencia vía Zoom, donde la fiscalía presentó nuevos elementos y pidió que siga en prisión por dos meses más.

La audiencia y la prórroga de la prisión preventiva

A las 11 de la mañana, el juez Juan Pablo Laurence dirigió la audiencia en la que el fiscal José Luis Torcchia expuso los argumentos para extender la detención. Sostuvo que el imputado representa un riesgo procesal y que existen elementos que fortalecen la acusación.

Entre las pruebas, mencionó el video registrado por el jinete, las declaraciones de testigos y un dato fundamental: Hermosilla tiene antecedentes penales. En su historial figura una condena por abuso sexual ultrajante, con una víctima menor de edad.

Además, vecinos declararon que hace cuatro años hubo un incendio sospechoso en un domicilio y que las miradas apuntaban hacia el acusado.

Torcchia remarcó que el peligro procesal no solo persiste, sino que se incrementó. Destacó que aún faltan pericias, como la extracción de datos del celular secuestrado, y que hay testigos que serán citados en caso de llegar a juicio. Por estos motivos, pidió que la prisión preventiva se prorrogue hasta el 10 de mayo de 2025.

La defensa de Hermosilla: «Nada lo vincula con el incendio»

El defensor oficial Nelson Vigueras rechazó el pedido y solicitó la liberación inmediata de su representado. Sostuvo que la fiscalía no presentó pruebas suficientes que lo vinculen con el intento de incendio y criticó la falta de precisión en los argumentos acusatorios.

«Lo retuvieron un mes con la excusa de que reunirían pruebas, pero hoy no trajeron nada nuevo», cuestionó. Aseguró que las testigos mencionadas por la fiscalía no fueron testigos presenciales del hecho y que su testimonio no tiene relación directa con la causa.

Vigueras también minimizó la gravedad del incendio: «Si encender una fogata pequeña es intencionalidad, entonces gran parte de los vecinos de El Bolsón deberían estar presos». Y agregó que Hermosilla tiene arraigo en la comunidad, un trabajo estable como mecánico y siete hermanos en la zona.

El testimonio del jinete y la decisión del juez

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la declaración del jinete que grabó el video. Según la fiscalía, su testimonio refuerza la acusación porque observó a Hermosilla encendiendo el fuego e intervino para detenerlo.

Sin embargo, la defensa interpretó sus palabras de otro modo. Sostuvo que el jinete mencionó que el acusado estaba en estado de ebriedad y que, por esa razón, le generó más lástima que indignación. Incluso afirmó que «prefería darle un castigo físico» en lugar de verlo preso.

A pesar del debate entre las partes, el juez Juan Pablo Laurence consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para sostener la prisión preventiva. Decidió prorrogar la medida hasta el 10 de abril de 2025, con el argumento de que aún hay diligencias judiciales en curso y que el riesgo procesal sigue vigente.

«Esta resolución del juez Ricardo Calcagno sigue firme. Se valoró la proporcionalidad y la razonabilidad oportunamente. La causa avanzó con distintas entrevistas», indicó el magistrado.

Descartó el peligro de fuga, pero sí hizo mención a la protección de las testigos -y vecinas- del imputado. «Necesitan que el proceso siga sin interferencias», dijo Laurence y completó: «La prueba solo se produce en la etapa del debate. Ahora, son testimonios».

«Doy por prorrogada la medida cautelar hasta el 10 de abril, a las 15, siendo un mes de extensión», concluyó el magistrado. El 26 de febrero se presentó un pedido por parte de la defensa, para trasladar al imputado al hospital local con motivo de cumplir con un turno médico. De esta manera, el juez determinó el permiso para que Hermosilla pueda asistir al neurólogo, a fines de establecer nueva información a la causa.

¿Y ahora qué sigue?

Con la prórroga de la prisión preventiva, la investigación continuará con la incorporación de nuevas pruebas. Se espera que la fiscalía realice peritajes sobre el celular incautado y que se cite a declarar a más testigos.

Mientras tanto, Hermosilla seguirá detenido, a la espera de una resolución definitiva. En un El Bolsón marcado por la memoria de incendios devastadores, la justicia sigue de cerca cada paso de este caso, que comenzó con una fogata en la madrugada y terminó con una medida cautelar que se prolonga en el tiempo.