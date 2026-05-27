Investigación por la compra de vacunas contra el Covid-19: Hugo Sigman declarará este viernes en Comodoro Py

El empresario farmacéutico Hugo Sigman declarará este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa que investiga posibles irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. La audiencia será presencial por decisión del juez federal Ariel Lijo.

La investigación apunta a una supuesta trama de «tráfico de influencias» y beneficios direccionados a determinados laboratorios durante las negociaciones con el Estado Nacional.

Investigación por vacunas Covid-19 y presuntos beneficios a laboratorios

La declaración de Sigman había sido fijada inicialmente para el martes 19 de mayo, pero fue postergada a pedido del fiscal Carlos Stornelli. En el expediente también aparecen mencionadas la exministra de Salud Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y la empresaria Silvia Gold.

Según la causa, la fiscalía analiza posibles maniobras vinculadas con contratos sanitarios firmados durante la emergencia por coronavirus. El expediente busca determinar si existieron ventajas para determinados laboratorios en medio de las negociaciones por millones de dosis.

El rol de mAbxience, AstraZeneca y las negociaciones con Pfizer

Sigman quedó bajo investigación por el papel que tuvo mAbxience en la producción del principio activo de la vacuna de AstraZeneca destinada a América Latina. La empresa fue una de las protagonistas de los acuerdos sanitarios firmados durante la pandemia.

La Justicia también analiza el vínculo histórico entre el empresario y el exministro de Salud Ginés González García, fallecido en 2024. Los investigadores buscan establecer si existió participación de funcionarios en decisiones relacionadas con contratos y acuerdos con laboratorios.

En paralelo, el expediente vuelve a poner el foco sobre las negociaciones frustradas entre el Gobierno nacional y Pfizer para la compra de vacunas. También se revisan las modificaciones introducidas en la Ley de Vacunas durante el debate parlamentario realizado en plena pandemia.

La causa continúa bajo instrucción federal y aún no hay resoluciones definitivas sobre las responsabilidades de los involucrados.