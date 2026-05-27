Quintreman se subió al podio en el Iberoamericano de Atletismo Master en Perú
La atleta de Roca que formó parte de la delegación argentina fue subcampeona en la prueba de 800 metros y medalla de bronce en los 1500. Los detalles.
Con gran participación de atletas de toda la región, se llevó a cabo en Perú el II Iberoamericano de Atletismo Master, organizado por la Asociación Iberoamericana de Atletismo. El certamen se realizó en la capital peruana y la sede elegida fue el emblemático Estadio Atlético de la Videna, un escenario de nivel mundial.
El certamen se desarrolló con pruebas de pista, campo, marcha y relevos, running y atletismo para mayores de 30 años (pre master) y divisiones superiores a los 100 años.
Además de la delegación argentina participaron Cuba, México, Brasil y Colombia, demostrando un destacado nivel en sus atletas.
El podio de los 1500 metros, con Quintreman en el tercer escalón.
En la categoría 55-59 años, la atleta roquense Miriam Quintreman logró subirse al podio en dos pruebas y quedó 4° en la más exigente.
Los resultados
– 800 metros: subcampeona Iberoamericana con 3’04»
– 1500m: medalla de bronce con 6’14»
– 5000m: 4º puesto con 23’14»
La atleta, que formó parte de la delegación argentina y representa al Círculo de Atletas Master del Alto Valle, compitió contra un nivel altísimo de atletas y dejó a la región y al país bien representada en Lima.
La imagen del podio con la bandera argentina flameando cerró una jornada de orgullo y esfuerzo.
La atleta roquense en la pista peruana, compitiendo en un exigente nivel.
«Es un orgullo poder representar al país y competir en cada carrera contra las mejores atletas de la región», expresó Miriam Quintreman desde Lima.
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