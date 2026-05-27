Rolando Figueroa juntó a los intendentes en Neuquén: tierras fiscales, EPEN y reunión política

El gobernador Rolando Figueroa reunió hoy en el centro de convenciones Domuyo a buena parte de los intendentes de Neuquén. La actividad, que comenzó en horas del mediodía, contó también con la presencia de funcionarios del gabinete provincial.

Aunque el motivo oficial fue la firma de convenios para la descentralización de políticas sociales y la regularización de tierras fiscales en el interior, el encuentro incluyó además un repaso de la agenda local en términos de gestión y organización política.

Regularización de tierras y entrega para el EPEN

En redes sociales, mientras la reunión continuaba desarrollándose, el mandatario provincial destacó el avance del plan de regularización de tierras fiscales, con el objetivo de «garantizar la seguridad jurídica de sus ocupantes, promoviendo un uso equilibrado, sostenible y legalmente seguro del territorio».

El evento incluyó a su vez la entrega de 60 camionetas para el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), la empresa que se encarga del abastecimiento y distribución de la electricidad en casi toda la provincia, a excepción de aquellas localidades donde esa tarea está a cargo de cooperativas.

Figueroa, en su mensaje, afirmó que la normalización nominal era un reclamo conocido en los municipios y sostuvo que, con el plan de regularización, se terminarán «muchas injusticias que se vivieron durante años, principalmente en el interior profundo».

«Sabemos que todavía falta mucho, pero estamos avanzando en el sentido correcto, defendiendo los derechos de las familias neuquinas y construyendo un Estado más eficiente y presente en cada localidad«, sumó el gobernador.

Rolando Figueroa y los intendentes, con una reunión aparte

Entre los jefes comunales que participaron estuvieron el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el de Chos Malal, Nicolás Albarracín; el de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; el de Junín de los Andes, Luis Madueño; el de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez; el de Aluminé, Diego Victoria; y el de Villa La Angostura, Javier Murer, entre otros.

También hubo presencia de ministros, como la de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el de Economía, Guillermo Koenig; el de Gobierno, Jorge Tobares; y el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset.

Junto a ellos, en paralelo, estuvo presente la senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, y, en la entrega de vehículos para el ente de energía, también fue convocado el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, además de un grupo de diputados provinciales del oficialismo.

Durante el encuentro se realizó un repaso de la agenda del Gobierno provincial, en línea con lo que ya hecho Figueroa, días atrás, junto a los empresarios y la cadena de valor asociada al desarrollo de Vaca Muerta.

Luego de la actividad, que tuvo entre sus ejes la firma de convenios para la regularización de tierras fiscales, fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que se iba a realizar «una reunión aparte» junto a los intendentes que forman parte de Comunidad, el partido que funciona como la columna vertebral del frente Neuquinizate.

«Algunas miradas piensan que desde el lado empresarial tienen toda la solución. Pensemos cómo afectaría eso a Neuquén, esas ideas cómo afectarían al empleado del EPEN», se interrogó el mandatario en el acto junto al ente de energía, tras lo cual se preguntó: «¿EPAS o EPEN seguirían siendo estatales con esas ideas?, ¿conservaríamos una caja jubilatoria provincial?».

Esta no es la primera vez que el mandatario reúne a los intendentes de su espacio en el último año y luce probable que, con la cercanía del calendario electoral hacia la segunda mitad del año, este tipo de entrevistas aumente su frecuencia.

Neuquén impulsa la descentralización de políticas sociales

El gobernador sumó anuncios en materia de descentralización de políticas sociales y firmó acuerdos este miércoles con aquellos municipios que no se habían sumado al programa oficial, implementado para «fortalecer la presencia territorial y garantizar respuestas más rápidas y eficaces frente a situaciones de vulnerabilidad», se dijo en un comunicado oficial.

Se trata de un esquema de asistencia económica destinado a municipios y comisiones de fomento para la ejecución de programas y dispositivos vinculados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

El convenio contempla una inversión por un total de 2.500 millones de pesos anuales y se presentó en conjunto con otros acuerdos entre la Provincia y los municipios, en este caso, para desarrollar obras de infraestructura urbana.