Investigan al titular de ARSA en Cipolletti y a la jefa de la policía vial por el desmantelamiento de un auto secuestrado

La Justicia de Río Negro investiga a dos funcionarios provinciales con actuación en la ciudad de Cipolletti como parte de una causa vinculada a la entrega irregular de autopartes de un vehículo secuestrado en un operativo. Se trata del titular local de Aguas Rionegrinas SA (ARSA), Luis Argüello, y de la jefa del Cuerpo de Seguridad Vial, la subcomisaria Vilma Ríos.

Según pudo conocer este medio, la sospecha central gira en torno a la desaparición irregular de la parte (una puerta) de un vehículo que habría sido secuestrado en un procedimiento oficial. La causa se encuentra en etapa primaria de investigación y ya motivó medidas judiciales concretas.

Allanamientos de domicilios

En ese contexto, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios particulares vinculados a ambos funcionarios, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el destino de las autopartes y determinar posibles responsabilidades penales.

También se solicitó la prohibición de acercamiento de ambos empleados públicos a sus respectivos lugares de trabajo para evitar entorpecimientos en la investigación.

La drástica decisión de ARSA

A raíz de la denuncia y del avance de la investigación, los organismos a los que pertenecen los involucrados dispusieron sanciones administrativas que fueron informadas de manera oficial. En el caso de ARSA, se resolvió el apartamiento preventivo de Argüello de su cargo.

“Desde este lunes 26 de enero, la Jefatura de Servicio de Aguas Rionegrinas en Cipolletti quedará provisoriamente a cargo del Sr. Luis Flores”, informó el organismo provincial, confirmando el corrimiento de Argüello, quien ocupaba el cargo hasta las primeras horas de ese día, cuando la denuncia tomó curso formal.

La Jefatura suspendió a la funcionaria policial

Una medida similar fue adoptada en el ámbito policial. La Jefatura de Policía de Río Negro comunicó la suspensión preventiva e inmediata de una subcomisaria que cumplía funciones en Cipolletti, en el contexto de una investigación judicial en curso.

La funcionaria suspendida es Vilma Ríos, quien se encontraba al frente del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, un área clave para la prevención y el control en rutas, accesos urbanos y el resguardo de vehículos secuestrados.

Desde la fuerza se explicó que la medida fue adoptada con el objetivo de preservar la transparencia institucional y garantizar el normal desarrollo del servicio policial mientras avanza la investigación judicial.

Asimismo, se aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva que busca evitar interferencias en el proceso judicial y administrativo en marcha.

La cúpula policial destacó en un comunicado que la decisión se enmarca en una política de control interno y respeto por los procedimientos legales, y aseguró que los servicios de seguridad vial continúan funcionando con normalidad en la ciudad.

El fiscal jefe a la cabeza de la investigación

La investigación está a cargo del fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, junto al fiscal de feria Diego Vázquez, quienes continúan con las actuaciones para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Por el momento, las fuentes judiciales confirmaron que se están realizando medidas para avanzar en una posible formulación de cargos.

«La entrega a un empleado de una entidad pública de una puerta de un vehículo secuestrado», fue el motivo de la causa, según precisaron.