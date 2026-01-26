Tras una investigación por disparos, allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre en Viedma

Un operativo policial realizado este domingo al mediodía en Viedma culminó con resultados positivos en el marco de una causa judicial por abuso de arma de fuego. La diligencia se llevó adelante tras una orden emitida por la Justicia y permitió el secuestro de municiones de distintos calibres, un cargador y un automóvil, además de la detención de un hombre de alrededor de 30 años.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Perón y Juan B. Justo, hasta donde llegaron los efectivos luego de una serie de tareas investigativas. A partir de ese trabajo previo, se logró identificar un Honda Civic que habría sido utilizado en un hecho con armas de fuego registrado días atrás en la ciudad.

En una primera instancia, el personal policial realizó una exhaustiva requisa del vehículo, donde se encontraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y un cargador vacío.

Estos elementos resultaron clave para la causa, ya que refuerzan la hipótesis de disparos efectuados recientemente y aportan pruebas concretas para el avance de la investigación judicial.

Cartuchos ocultos sumaron pruebas a la causa

Posteriormente, el procedimiento se extendió al interior de la vivienda, donde durante el allanamiento los efectivos policiales hallaron tres cartuchos calibre 32 ocultos en el techo del domicilio.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro del automóvil y de todas las municiones encontradas, quedando los elementos a disposición de la Justicia para la realización de pericias. Además, fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó vinculado a la causa y sujeto a las medidas dispuestas por la fiscalía interviniente.