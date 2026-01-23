Causa AFA: se llevaron caballos de la mansión de Pilar ligada a Pablo Toviggino antes de un allanamiento

Un operativo nocturno permitió retirar 14 caballos horas antes del ingreso judicial a la mansión de Pilar ligada al secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. La maniobra se suma a la causa que investiga presuntos vínculos patrimoniales y financieros en la AFA.

Una maniobra nocturna con caballos antes del allanamiento en Pilar

El procedimiento se concretó cuando un camión ingresó al haras de la finca ubicada en Villa Rosa, en el partido de Pilar. Según publicó Clarín, en ese mismo momento, las cámaras municipales de la zona registraron un desperfecto técnico simultáneo.

Para la Justicia Federal, los verdaderos propietarios de la finca de Pilar serían Pablo Toviggino y Claudio Tapia.

De acuerdo con esa reconstrucción, los animales fueron retirados horas antes de que peritos judiciales ingresaran a la propiedad. El camión no logró cargar todos los caballos y fue necesario sumar un vehículo de refuerzo para completar el traslado.

Los caballos fueron llevados primero a un complejo inmobiliario con stud llamado Las Casuarinas. Luego, a una casona de ocho hectáreas perteneciente a un dirigente del Partido Justicialista del Conurbano bonaerense.

Traslados, propiedades y una operación inmobiliaria frustrada

Según la investigación periodística, Toviggino logró retirar los animales antes del allanamiento judicial. Ese movimiento generó tensiones con su entorno político y empresarial, entre ellos el senador Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero.

Clarín afirmó que Toviggino avanzó en la compra de la propiedad donde fueron alojados los caballos. El acuerdo preveía una operación en efectivo por US$3.000.000, pero la venta fue descartada tras el avance del escándalo en la AFA.

“Es verdad que se habían puesto de acuerdo en el precio y la condiciones para hacer la operación”, relató una fuente. “Pero al vendedor no le gustó el alboroto que se generó con todo esto de la AFA”, agregó.

Pagos en el exterior y el rol de empresas vinculadas al traslado de caballos

La causa judicial también analiza movimientos de dinero vinculados a la AFA. Javier Faroni, investigado por presunto lavado de fondos, pagó US$84.800 a M&T Equestrian Services LLC y otros US$47.135 a European Horse Services, empresas dedicadas al traslado y reubicación de caballos.

La equitación ocupa un lugar central en el entorno familiar de Toviggino. “A Tovi lo encandila todo ese mundo de studs, petiseros, puras sangres y millonarios”, declaró una fuente citada por ese diario.

En el ámbito hípico, un especialista aseguró que Toviggino “tiene mucho más de 15 caballos de salto”, con un valor promedio de mercado estimado en US$30.000 cada uno, según la misma fuente.