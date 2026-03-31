Juicio Escuelita: testimonios desde Catriel señalaron a los imputados de delitos de lesa humanidad

“Yo sabía que él había sido, la persona que estaba a cargo del operativo le dijo que si era por él, tenía que detener a todo el pueblo”, dijo Luis Mendoza, un ex ypefiano que dio detalles de su detención en un calabozo de la comisaría 9 de Catriel, el 27 de marzo de 1976.



Mendoza señaló a uno de los imputados, Miguel Angel Ferrari, como responsable de su detención ilegal tres días después el golpe. También dijo que fue otro de los procesados, Carlos Carretto, quien le apuntaba con un arma desde atrás mientras le hacían preguntas. “Supe quien era después, porque se quedó de intendente, es Carretto”, destacó.



Dijo que Ferrari se presentaba como un vendedor de libros en Catriel, pero cuando lo fue a detener, le exhibió una credencial. “Ya sé que sos milico”, le dijo al policía de inteligencia de Río Negro. “Todos en el pueblo sabíamos que era servicio”, agregó.

Luis Mendoza tenía 22 años cuando fue detenido junto con Felix Oga en Catriel (foto Cecilia Maletti)



Ferrari nunca vistió con uniforme, aclaró. Mendoza fue detenido junto con su mejor amigo, Félix Oga, quien fue trasladado a Neuquén, donde padeció torturas en la delegación de la policía Federal (como lo declaró en un juicio anterior) para ser trasladado a la ex U9 y terminar en la cárcel de Rawson. Mendoza dijo que tenía 22 años, había empezado su primer trabajo el lunes, el miércoles fue el golpe de Estado y el sábado estaba en un calabozo, lo interrogaban a punta de pistola en la oficina del comisario sobre su filiación gremial y política.



La sala desbordó de público y debieron sumar sillas por la asistencia de un quinto año del secundario María Auxiliadora, con sus docentes y el director del establecimiento, Guy San Pedro.



“Tenemos un compromiso social y como iglesia neuquina, en la defensa de los derechos; dentro de los valores institucionales está el de recuperar la historia desde los valores de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo el directivo. Recordó que dos ex alumnas de la institución, Alicia Pifarré y Maria Luisa Salto, están desaparecidas, secuestradas en Neuquén y en Córdoba, respectivamente.

La próxima audiencia por el juicio Escuelita se fijó para el martes 7 de abril (foto Cecilia Maletti)



Antes de presenciar la audiencia, los estudiantes tuvieron espacios de debate, vieron una película y analizaron la historia reciente, describió su docente.

El testimonio de Labrune en el juicio, por video

07 de abril será la próxima audiencia. Están previstos los testimonios por video de la dirigente de la APDH Noemí Labrune y del sobreviviente a las cárceles de la dictadura Felix Oga (ambos fallecidos). Lo pidió la fiscalía por sus dichos sobre el secuestro de la adolescente Leticia Veraldi y la persecución política en Catriel, respectivamente.

Los imputados son ocho y están presentes de modo virtual. Del Ejército son Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Hugo Renes y Carlos Carretto. De Gendarmería están siempre conectados los imputados Miguel Cil y Emilio Sacchitella y de las policías provinciales Miguel Ángel Ferrari ( policía de Río Negro) y Adolfo Mellao (policía de Neuquén), cuya condición está en análisis para continuar en el juicio y no suele estar conectado por videoconferencia.

Los jueces: en el recinto están Alejandro Cabral y Alejandro Silva, mientras que el vocal Ernesto Sebastián integra el Tribunal desde Bahía Blanca.