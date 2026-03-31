Recordaron el desalojo docente que hicieron los cascos amarillos en Plaza Huincul

Se cumplieron 20 años del hecho que trascendió como los «cascos amarillos» y que consistió en el desalojo por la fuerza de la manifestación docente, en el acceso a la refinería de YPF, en Plaza Huincul. El gremio neuquino Aten recordó el lunes por la tarde la fecha con un acto que se hizo en el mismo lugar, la torre frente a la Ruta 22, y que concluyó con música a cargo de artistas locales.

Fany Mansilla, la secretaria general de Aten, encabezó el acto que se hizo el lunes por la tarde, en el mismo sector de Plaza Huincul donde veinte años atrás, se registró un violento desalojo de las y los manifestantes docentes y los supuestos trabajadores de la Uocra, que usaron los relucientes cascos amarillos para proceder al desalojo. A pesar de que a pocos metros había una dependencia policial, la orden había sido no intervenir.

En ese momento, el bloqueo de la calle interna para impedir que los camiones cargaran combustible en la planta de despacho de la refinería de YPF, en Plaza Huincul o que salieran con los productos ya cumplía cinco días.

El impacto en los surtidores por una medida de estas características derivó en la intervención del grupo de simpatizantes y militantes del Movimiento Popular Neuquino para que ataviados con la indumentaria de los trabajadores de la Uocra, retiraran por la fuerza a los manifestantes.

La dirigente provincial repasó que en ese entonces se venía peleando por un aumento salarial que llevaba años. En marzo de 2006 y con el gobernador Jorge Sobisch, se inició un reclamo docente que se prolongó por treinta días y el 25 de marzo se decidió el corte de la calle para evitar el ingreso y la salida de los camiones cisterna.

«Lo que ocurrió ese día fue la antesala de lo que pasó con Carlos Fuentealba (un año después) y que el gobierno garantizó la salida del Estado (porque la Policía no se hizo presente), y permitió la intervención de un grupo de personas que trabajaban disfrazados de obreros», dijo Mansilla.

En el acto donde se repasó todo lo ocurrido también habló Carlos Tobares, quien estaba a cargo de la seccional Cutral Co y Plaza Huincul de Aten ese 30 de marzo de 2006. Lo mismo hizo Fany Apablaza, la actual dirigente local del gremio. La actividad finalizó con una intervención artística por parte de músicos locales que intrepretaron algunas canciones.