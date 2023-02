Juicio por Báez Sosa: un insólito error en el fallo, complicaría a los rugbiers que no recibieron perpetua

Un día después de que los rugbiers fueran encontrados culpables por el crimen de Fernando Báez Sosa, los abogados que representan a la familia del joven asesinado advirtieron un error que cometieron los jueces del Tribunal Oral de Dolores. La equivocación se encuentra en la foja 15, dentro del texto del fallo completo y complicaría a los implicados que recibieron 15 años de prisión. De qué se trata.

«La querella va a tomar medidas en lo inmediato por lo que vamos a mostrar ahora, un error grosero en el fallo, pero grosero de una dimensión que puede llegar a costarle caro a los jueces Rabaia, Lázzari, pero principalmente a la doctora Claudia Castro que es la presidenta de ese tribunal», dijo uno de los periodistas del equipo de Antonio Laje, en América 24.

Según señaló, en la foja 15 está el error y, por lo tanto, comenzó a leer el texto donde un término contradictorio a la decisión leída en el veredicto del tribunal.

«En esa inteligencia, y conforme se demuestra a partir de la valoración de la prueba que seguidamente se reseñará, considero demostrado quiénes resultaron ser coautores del evento que nos ocupa, por la exteriorización de la acción que cada uno dirigió al momento del hecho y que encuentra sustento en las evidencias reunidas: Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Tomás Comelli. Por su parte, resultaron partícipes necesarios del suceso: Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael Villoaz y Blas Cinalli», explicó el fragmento del texto en discusión.

De acuerdo al argumento, «partícipe necesario» equivale a la figura de «partícipe primario», que tiene una pena de prisión perpetua.

Sin embargo, al final del fallo hay una corrección en la que se habla de «partícipes secundarios» en relación a Lucas Pertossi, Viollaz y Cinalli, con una pena de 15 años de prisión.

«El doctor Améndola cuando yo le consulto por esto que me llamó la atención, me dice que van a tomar medidas y no solamente que van a tomar medidas. Me dice ‘eso va a formar parte de nuestro recurso‘», sostuvo el periodista.

El texto donde encontraron el error en la sentencia del juicio por Fernando Báez Sosa

Qué penas recibieron los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores condenó a cinco de los ocho rugbiers a la pena de prisión perpetua por asesinar a Fernando Báez Sosa. En cambio, a los otros tres acusados se los condenó a la pena de 15 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios.

El tribunal presidido por la Dra. María Claudia Castro tomó la decisión condenatoria por unanimidad. Estas fueron las penas:

Máximo Thomsen

Thomsen ya recibía asistencia en el Penal de Melchor Romero, donde preso estuvo antes del juicio. Foto Télam

Coautor penalmente responsable por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

Pena: Prisión Perpetua

Ciro Pertossi

Coautor penalmente responsable por los delitos de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves».

Pena: Prisión Perpetua.

Enzo Comelli

Coautor penalmente responsable por los delitos de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves«.

Pena: Prisión Perpetua

Matías Benicelli

Coautor penalmente responsable por los delitos de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves».

Pena: Prisión Perpetua.

Luciano Pertossi

Coautor penalmente responsable por los delitos de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves».

Pena: Prisión Perpetua.

Los otros tres condenados:

Ayrton Viollaz

Partícipe secundario del delito de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves.

Pena: 15 años de prisión.

Blas Cinalli

Partícipe secundario del delito de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves.

Pena: 15 años de prisión.

Lucas Pertossi

Partícipe secundario del delito de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves.

Pena: 15 años de prisión