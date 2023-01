Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: ¿cuándo declaran los rugbiers?

Mientras se desarrolla la última jornada previa al cierre de las audiencias de prueba, crece la expectativa por la palabra de los acusados y la fecha de los alegatos. Si bien no hay informaciones oficiales, desde la Fiscalía y el equipo defensor de los rugbiers deslizaron posturas respecto de las posibles declaraciones de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Qué dijeron.

Frente al inminente cierre de la etapa probatoria en el juicio oral, Juan Manuel Dávila -uno de los fiscales en la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa- habló antes de ingresar a los tribunales de Dolores.

El fiscal deslizó la posibilidad de que, luego de los testimonios de los peritos citados por la defensa, «surja como una estrategia de la defensa que declaren o no los imputados».

Además, indicó que el balance del debate «es muy positivo» y confirmó que el próximo lunes 23 «alegará la acusación» y al día siguiente, la defensa.

Por su parte, el abogado defensor Hugo Tomei también reflexionó sobre la jornada de este miércoles. “Es el último día de debate, de la prueba del debate. La semana que viene entiendo que pueden ser los alegatos, que lo fijará el tribunal”, adelantó.

Centró sus declaraciones públicas en lo que espera sobre los testimonios que surjan a partir de los informes de los peritos forenses. Cabe recordar que, dos imputados ya hicieron uso de la palabra durante las últimas dos jornadas.

Luego, al abogado le preguntaron si se prevé que declare alguno de los imputados y rápidamente respondió: “No lo sé”. También, se negó a dar detalles sobre el encuentro que mantuvo ayer con sus defendidos.

Quiénes fueron los imputados que ya hablaron y qué dijeron

El primero en hablar durante el juicio oral fue Máximo Thomsen. El rugbier, uno de los más apuntados por el resto de los testigos, fue el primero en romper el pacto de silencio y usó su derecho de defenderse en la audiencia del lunes pasado.

«Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Nunca« comenzó diciendo en su relato.

Luego de mostrarse arrepentido dijo que quería dar su palabra ya que consideró que se habían dicho cosas de él: «Estuve 3 años escuchando cosas de mí en las que no me reconocía, hablaban con mucho odio«, se lamentó.

Thomsen contó que fue al boliche donde ocurrió el asesinato luego de haberse “mamado” en la playa con sus amigos. Además, detalló que estaban en la barra del lugar, y que hubo empujones.

«Escucho que yo organicé y soy líder, me metía a pelear que era una persona contra muchas. No vi si había uno o más amigos«. Además señaló que tomó conciencia de la muerte al día siguiente.

La segunda declaración la realizó Ciro Pertossi, otro de los imputados. El rugbier habló ayer y utilizó un video para negar algunas de las acusaciones que lo vinculaban con el asesinato.

Sentado frente al estrado, el imputado comenzó a rever lagrabación y señaló la pantalla con un puntero láser.“Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta que el chico (por Fernando Báez Sosa) está en el piso, me freno antes”, declaro Pertossi.

También, se refirió a un audio enviado la madrugada del homicidio, en el que se lo escucha decir “chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. Sobre ese material dijo que habían personas de Zárate que sabían de la pelea y mandó ese audio para que los padres no se enteraran del altercado.

Una vez que Pertossi concluyó con su posibilidad de declarar, el fiscal Juan Manuel Dávila lanzó algunas preguntas, pero el imputado aclaró que no iba a declarar más.