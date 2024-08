Juicio por la explosión en Aguada San Roque: «Estoy con hambre de sed y justicia», dijo Marcela Altube

Este lunes comenzó el juicio por la explosión en la escuela N° 144 de Aguada San Roque, un trágico hecho ocurrido el 29 de junio de 2021 que cobró la vida de tres trabajadores: el gasista Nicolás Francés, su sobrino y ayudante Mariano Spinedi, y la maestra Mónica Jara. La esposa de Francés, Marcela Altube, habló en RÍO NEGRO RADIO sobre el impacto que tuvo en su vida y su lucha por justicia

Escuchá a Marcela Altube, en RÍO NEGRO RADIO

Marcela Altube describió el dolor que experimenta, afirmando que: «Es muy fuerte porque hace tres años que estamos participando activamente, poniendo el cuerpo no solo ante la tragedia y la pérdida sino ante la justicia. Estoy con hambre y sed de justicia».

Expresó que encontró la fuerza para seguir adelante gracias al apoyo de su familia, amigos y compañeros de trabajo: «Estoy de pie gracias al amor de familia, amigos y compañeros de trabajo».

El juicio busca determinar la responsabilidad de cuatro funcionarios y dos empresarios, quienes son señalados como responsables de las negligencias que llevaron a la explosión.

El hecho ocurrió cuando Francés y Spinedi llegaron a la escuela albergue para verificar el funcionamiento de los calefactores. Jara, en su primer día como docente, los acompañó al albergue de las niñas cuando, a las 13:50, se produjo una deflagración y posterior incendio. Los trabajadores murieron instantáneamente, mientras que la docente, gravemente herida, fue trasladada a Neuquén y luego a Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.

Altube también hizo una crítica severa a la falta de respuesta por parte del gobierno: «En cuanto al tema gubernamental, es un desinterés total. Sentí una profunda angustia al ver la escuela en llamas en Caviahue, porque pensé que lo que había pasado con mi esposo marcaría un antes y un después. En Caviahue no hubo más que daños materiales porque fue un fin de semana, y los vecinos fueron quienes socorrieron, los vecinos auxiliaron. O sea que tenemos gobernantes equivocados; los vecinos tienen más solidaridad con lo público que los políticos».

Marcela Altube: «Que se haga justicia y los responsables se hagan cargo»

En cuanto a sus expectativas del juicio, Altube expresó: «Lo que me dejaría en paz es que los responsables se hagan cargo con una condena ejemplar. Nadie me va a devolver a mi esposo, pero que esto no pase sin pena ni gloria. Los abogados y sus asesores tienen síndrome del gato: se mandan una macana y la están tapando, echándole la culpa a los de enfrente, que son las verdaderas víctimas».

Finalmente, Marcela Altube compartió su necesidad de cerrar este doloroso capítulo: «La tragedia me acompaña desde ese día. Agradezco que inició el juicio porque necesito cerrar esa parte de mi historia con mi marido, que se haga justicia y que los responsables se hagan cargo. Cuesta mucho materializarlo en palabras porque es un sentir que se siente en el alma».

