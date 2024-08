Empieza el juicio por la explosión en Aguada San Roque: qué esperan los familiares de las tres víctimas

Desde que ocurrió la explosión de la escuela N° 144 situada en el paraje Aguada San Roque la vida de tres familias sufrió un fuerte cimbronazo que las cambió para siempre. El gasista Nicolás Francés, su sobrino y ayudante Mariano Spinedi y la maestra Mónica Jara murieron en ese hecho.

El estado de las escuelas era hasta el 29 de junio del 2021 una inquietud que solo preocupaba a cada comunidad educativa afectada y al sindicato docente neuquino. La explosión en un paraje casi desconocido a 160 kilómetros de Neuquén capital puso en alerta a todos.

Desde entonces las familias de las víctimas, cada una a su modo, exigen justicia. Sin embargo los procesos judiciales no avanzan con la rapidez que necesitan para elaborar el duelo.

Mañana lunes, tres años y un mes después, con seis acusados empezará el juicio que se extenderá por dos semanas y media. Diario RÍO NEGRO habló con los familiares para preguntarles por sus expectativas ante esta instancia decisiva.

Expectante y esperanzada

Nicolás Francés y su pareja, Marcela Altube.

“Estoy expectante y súper esperanzada con que se haga justicia”, dijo Marcela Altube, la pareja de Nicolás Francés a pocas horas del inicio del juicio.

Las largas jornadas de audiencias que le esperan están sostenidas por el hecho que luego de tres años llega esta etapa. Después de varias dilaciones, Marcela aguarda con entereza que los responsables respondan por sus acciones.

El inicio del juicio le genera un alivio, después de las postergaciones que hubo. “Hasta ahora es una fecha inamovible. Entonces, saber que empieza es una caricia para el alma”, describió.

Esta vez no deberá viajar hasta Cutral Co para participar del juicio, como ocurrió durante todos estos años, lo que la obligaba a costearse además del traslado el alojamiento, ya que se desarrollará en Neuquén.

No será sencillo

Aunque es consciente que esta etapa no será sencilla, le permitirá, según dijo “dejar descansar en paz a nuestros muertos”.

“En cada audiencia, en cada postergación que dilata una resolución, estamos velando a nuestros muertos de nuevo”, explicó.

Para Marcela, que participó de todas las audiencias que se hicieron en Cutral Co y lo hará ahora en el debate oral junto a su madre Nora, esta instancia le facilitará hacer el duelo. La pareja del gasista Francés explicó que en todo este contexto tiene emociones encontradas, aunque considera que si bien las jornadas no serán sencillas ni simples, está preparada.

“Hay que poner el cuerpo porque lo peor, ya pasó. Lo más preciado que tenía lo perdí. Y ahora hay que ir con la verdad y en búsqueda de justicia”, subrayó.

Su deseo es que “los responsables tengan la grandeza de hacerse cargo de lo que les corresponde. Sería gratificante para todos además de ser ejemplar”.

En estos años, Marcela continuó adelante abrazada a su fe religiosa y sostenida a las herramientas de terapia a su alcance para mantener un equilibrio que la ayude a seguir adelante.

“Esta etapa no será sencilla pero al menos me encuentro con cierto aplomo. Si bien lo pasional te atraviesa hay más razonabilidad y más mente fría”, aclaró.

Hubo momentos en que las decepciones se acumulaban. A pesar de que acepta que todas las personas tienen derecho a la defensa, las presentaciones de los imputados que retardaban el juicio le generaban decepción.

“Es como que tienen más derecho porque les dan más tiempo. Y uno tampoco es que tiene toda una vida para hacer justicia, que debe ser rápida y efectiva”, concluyó. Ahora, espera con fe que se resuelva. En el medio quedan los recuerdos del tiempo compartido con su pareja y la necesidad de que se haga justicia.

“Que se haga justicia”

Mariano Spinedi, sobrino y ayudante del gasista Francés.

“Uno espera el mejor resultado. El resultado correcto porque queremos que por fin se haga justicia”, dijo Claudia Piedrabuena, la esposa de Mariano Spinedi. Viajará hoy desde Mendoza junto a los tres hijos de la pareja: Julián, el mayor de 23 años; Oriana de 22 y Enzo de 18 para asistir al juicio que comienza mañana en Neuquén.

La semana transcurrió con muchos nervios y ansiedad. “Estos días de espera han sido terribles porque queremos que por fin se haga justicia, en estos tiempos no deben existir este tipo de accidentes que se pueden evitar”, dijo. Debe haber controles y cuidados, reflexionó.

“Somos seres humanos y podemos tener errores, pero hay otras personas que, como en este caso, están para cuidar que cosas tan feas como las que pasaron no sucedan, porque podría haber sido peor el accidente”, subrayó.

Las emociones que afloran son muchas en este momento, según describió. Cuenta que con el correr del tiempo, y las vivencias en el día a día se va apaciguando el dolor. Sin embargo, esperan con ansias el juicio.

Para la esposa de Mariano, que trabajaba con Nicolás Francés, será la oportunidad que los imputados puedan afrontar la situación. “Esto es para abrir los ojos y decir: esto pasó y pasa”.

Que vayan presos

“Estamos esperándolo con ansias y que de una vez por todas se logre meter presos a quienes corresponda y suspender, echar o no tener en esos cargos a ese tipo de gente”, agregó. Si bien siente un poco de temor, tiene esperanzas de que eso pase y que la condena llegue a los responsables.

No deja de inquietarla el hecho que estará frente a los acusados. Resolvieron hacerlo en conjunto con su familia porque hasta el momento ella había asumido la responsabilidad sola. Ahora que sus hijos son todos mayores de edad decidieron estar los cuatro.

Para sus hijos -al igual que para ella- han sido tiempos muy difíciles. “Les ha costado muchísimo. Les hace mucha falta su papá y todos tenemos pérdidas, el tema es cómo fue esa pérdida. Se extraña muchísimo”, contó.

El mayor que estudiaba Ingeniería resolvió dejarla y ahora trabaja y sigue otra carrera. Ori, que era la más apegada a su padre se prepara en un terciario y el más chico, Enzo, terminará este año una escuela técnica y rendirá para ingresar a Odontología.

Hoy los cuatro viajarán hacia Neuquén -como lo solía hacer Mariano – para poder estar en las audiencias. Tienen todo organizado para permanecer en la zona durante las jornadas del juicio. Se alojarán en la casa de un primo que sin reparos y con los brazos abiertos los recibirá para que se sientan más contenidos y acompañados.

La lucha de Norma

La docente Mónica Jara murió 13 días después, en Mendoza.

Para Mónica Jara era su primer día como maestra y murió después de estar trece días internada en Mendoza. Su mamá, Norma Albarrán, se puso desde el primer momento al frente del reclamo de justicia.

Desde que comenzó la causa judicial viajó hasta Cutral Co para participar de lo que ocurre en las audiencias, al igual que el esposo de la docente. Se plantó en los medios para reclamar que el hecho no quede impune y que paguen los responsables.

A lo largo de todo este proceso debió afrontar algunos reveses. Como el día que se dictó el sobreseimiento de dos funcionarios de Educación: Fabio Luna, director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario.

Fue el 26 de marzo de este año. Sobre aquel día, Norma dijo a Diario RÍO NEGRO cuando se cumplieron tres años del hecho: “Siento que decepcioné a mi hija. Cuando pasó lo de Cutral Co (con el sobreseimiento de Luna y de Cresatti) me fui afuera. Escuchar al juez decir que no se puede accionar contra todos los que no cumplen con sus deberes fue algo muy fuerte para mí”.

La explosión

La comunidad pidió que la escuela sea reconstruida en el mismo lugar. (Matías Subat)

Al mediodía del 29 de junio del 2021 llegaron a la escuela albergue 144 de Aguada San Roque el gasista matriculado Nicolás Francés y su sobrino y ayudante Mariano Spinedi. Entre otras tareas debían verificar el funcionamiento de los calefactores para corroborar que no hubiera pérdidas.

Junto a Mónica Jara, en su primer día como docente, fueron hasta el albergue de las niñas.

Cuando estaban en ese ambiente, a las 13:50, se produjo lo que la fiscalía describe como “una deflagración y posterior incendio”.

Los trabajadores murieron de inmediato, mientras que la docente pudo salir por una ventana y fue auxiliada.

Herida de gravedad, fue derivada a Neuquén y luego a Mendoza donde murió el 12 de julio de 2021.

La conmoción en la población del paraje con sus 300 habitantes se trasladó a toda la provincia.

La reconstrucción integral de la escuela debió esperar hasta que la justicia hiciera entrega del edificio. Mientras tanto, hubo clases en un espacio modular.

Recién el 31 de julio de 2023 se inauguró la remodelación, con una ceremonia que no estuvo exenta de emoción por la dolorosa historia reciente.

La decisión de reconstruir el mismo edificio surgió de la propia comunidad que quiso mantener el valor histórico de las instalaciones. Desde ese mismo año, también se creó una escuela de nivel medio que evitará el viaje de los egresados de la primaria hasta Añelo para avanzar con su formación.

En el juicio que comienza mañana están imputados funcionarios de Obras Públicas y directivos de la empresa encargada de los trabajos.