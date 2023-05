Juicio por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray: el duro relato de un testigo

Con los alegatos de apertura de la fiscalia, la querella y de los defensores de los cuatro imputados, comenzó el juicio por la muerte de Gabriel Mandagaray, el joven oficial de la Policía de Río Negro que murió mientras realizaba un curso para ingresar al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) el 15 de abril de 2021 en Bahía Creek. Uno de los testigos y que realizaba el curso junto a Mandagaray relató el estremecedor hecho.

La audiencia se inició hoy y seguirá hasta el lunes próximo en el auditorium de los tribunales de la capital provincial, presidida por los jueces Carlos Reussi, Marcelo Alvarez e Ignacio Gandolfi. Es la primera jornada de de las cinco que están previstas. Los imputados son Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras, Maximiliano Vitali Méndez y Alejandro Gattoni.

Tras los alegatos de las partes comenzó a declarar Gattoni sobre como se ideó y programó el curso destinado al entrenamiento de los integrantes del COER. Luego fue el turno de los testigos.

Entre ellos, Emanuel Quiriban, quien estuvo junto a Gabriel Mandagaray en el mar y brindó detalles que complican aún más a los instructores.

«Nos hicieron ingresar al mar de a dos, yo lo hice con Mandagaray, nos agarramos de la mano, ingresamos y ellos nos decían cuando teníamos que salir«, inició el relato Quiriban. También dijo que Mandagaray avisó desde el primer día que llegaron a Bahía Creek que no sabía nadar. «Lo informó antes de que tuviéramos la prueba final donde le costó la vida».

Quiriban relató que luego de varios hechos denigrantes del entrenamiento, que incluía que un instructor los obligue a colocarse máscaras con excrementos de vaca, dio detalles acerca del fatal día.

«Agarramos el pirulo y nos da la orden Nahuelcheo (instructor) que lo sigamos a Vitali (instructor). Empezamos a seguirlo, Vitali iba adelante con un traje de neopren puesto. Se mete al mar y nos hace tirar a una distancia baja y nos empieza a hacer practicar abdominales con el pirulo (un tronco), nos cambia la cosa y sacaba fotos con una cámara GoPro que tenía enganchada en el traje de neopren», detalla el testigo.

En la zona de Bahía Creek se forman varios canales que cuando sube la marea genera una importante correntada. En ese sentido, Quiriban siguió con su relato donde los instructores les decían que se metan «más adentro. Pasamos un banco de arena y por ahí empezamos a ver que no hacíamos pie. Le dije que no suelten el tronco mientras las olas nos golpeaban. Cuando nos dicen vuelvan ya no podíamos volver».

El testigo también dijo que «Vitali lo único que decía era pateen pero él no se metía. Veníamos los tres iguales, adelante yo, Erice (cursante) y Mandagaray. Erice cambia y lo pone a Mandagaray al medio, pero el tronco nos chocaba las cabezas. Erice quiere cambiar para otro lado y en ese momento el tronco lo golpea y queda como atontado».

Comenzó el juicio por la muerte de Carlos Mandagaray. Foto Marcelo Ochoa, Agencia Viedma.

La situación era desesperante para los tres en el mar, pero que quedó junto a Mandagaray luchando por salir a la costa.

Quiriban suelta el tronco para seguir sosteniendo de una correa a Mandagaray y «empecé a sumar fuerza para sacarlo «y cuando se acercó a la costa, trató de agarrarse de Contreras (instructor) para sumar fuerzas, pero el instructor le dijo «nos vamos a hundir y me pega una piña en el pecho. Se me abrió la mano y se me fue Gabriel», y agregó que «en ningún momento ninguno se tiró a sacarnos».

A los instructores Nahuelcheo, Contreras y Vitali Méndez; y el entonces jefe del COER Alejandro Gattoni, se los acusa de ser coautores de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de Funcionario Público. Además, en el mismo debate a uno de los imputados se lo juzgará por el delito de lesiones leves provocadas a otro cursante.

La descripción de los hechos, según la Fiscalía

Durante los alegatos de apertura la Fiscalía describió los hechos de los que se acusa a los cuatro hombres, donde la querella adhirió y además, especificó los puntos centrales de la acusación que componen.

El primero de los hechos lo compone el momento previo a la muerte del joven aspirante, entre el 12 y el 15 de abril cuando los cuatro hombres «llevaron adelante un curso básico del COER en un lugar y momento que no era el dispuesto en la Resolución que lo aprobaba».

Ellos «modificaron el lugar, llevaron a los cursantes y los bajaron de una camioneta en una estancia cercana a Bahía Creek, en horario nocturno, mojados y con baja temperatura». Comenzaron así a someterlos a «conductas denigrantes» en un un marco de «excesivo desgaste físico y escasa alimentación e hidratación».

Seguidamente enumeró las leyes, códigos de conducta y resoluciones que «inobservaron» con tal accionar.

El segundo hecho atribuido, según el orden cronológico en el que se produjeron los mismos, es el homicidio culposo de Mandagaray, causado por «asfixia por sumersión»; desenlace que se produjo «cuando lo hicieron ingresar al mar junto a dos compañeros vestidos completamente con el uniforme (incluso las armas), cargando un tronco y a sabiendas de que Mandagaray no sabía nadar, sin condiciones de seguridad, sin haber estado debidamente alimentados y descansados» y en el marco de un lugar y una actividad que no estaban debidamente aprobados.

«Cuando quisieron salir la fuerza de la corriente marina produjo movimientos bruscos de los agentes y ello provocó el golpe de la cabeza del joven con el tronco que le causó la muerte por asfixia por sumersión».

Finalmente, sólo uno de los tres instructores será juzgado en este mismo debate oral y público por las lesiones que, según la Fiscalía, le produjo a uno de los cursantes «a quien agredió con patadas provocándole la quebradura de la última vértebra del coxis, lo que lo obligó a abandonar el curso».

Los dos primeros hechos son calificados legalmente como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo y son endilgados a los cuatro en calidad de coautores. El tercer hecho, del cual se acusa solo a uno, constituye el delito de lesiones leves.

Para probar ello, dijo el Fiscal escucharán a lo largo de las cinco jornadas a los «cursantes que van a contarle los abusos y excesos que sufrieron y también hablarán de la diferencia entre estos instructores y el resto».

Además, y entre otros testimonios, fueron convocados en calidad de testigos «ex agentes del COER, agentes de la Prefectura Naval Argentina y peritos que intervinieron en la investigación penal preparatoria, entre ellos quienes participaron en las reconstrucciones que se realizaron tanto en el lugar como de forma virtual, a partir de los indicios y elementos obtenidos».

Finalmente, entre otros peritos, estará presente el referente de la Unidad Operativa para la Investigación de la Procuración General, la médica forense que intervino en la autopsia, médicos que atendieron a los agentes lesionados y la perito forense que realizó pericias psicológicas a los cursantes.

De esta forma, agregó el Fiscal, «se trazará un camino que probará la existencia de conductas, omisiones y acciones por omisión que demostrarán que estos cuatro imputados violaron la posición de garantes y que aumentaron el riesgo de forma negligente sin que puedan trasladar la responsabilidad endilgada a otros».

Seguidamente efectuó los alegatos el abogado querellante, acompañado por la pareja de la víctima durante las primeras horas de la jornada. Una vez que declaron, se unieron a la acusación privada la madre y el padre del joven. A su turno hicieron lo propio los cuatro equipos de defensores que representan a cada uno de los imputados.

Luego de ello comenzaron a declarar los testigos, en primer término uno de los imputados, quien coordinó a los tres instructores; luego los dos agentes policiales que ingresaron con Mandagaray al mar, el padre y la madre del joven y dos peritos, entre ellos el Coordinador de Políticas informáticas de la Procuración General.