Justicia de Neuquén ordenó que una plataforma digital elimine contenidos violentos contra una joven

Una jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción de Neuquén ordenó a una plataforma digital eliminar contenidos y comentarios que constituyen violencia digital contra una joven de Villa La Angostura. La resolución fue dictada por la magistrada Eliana Fortbetil, luego de que una estudiante de quinto año denunciara la difusión de mensajes ofensivos a través de Tellonym, una aplicación de mensajería anónima.

Según la resolución, los mensajes identificaban a la adolescente con nombre y apellido, vulneraban su intimidad, atribuían como ciertos hechos delictivos y la amenazaban, generando un riesgo para su integridad y libertad.

Fortbetil consideró que existen elementos suficientes para encuadrar lo sucedido como violencia de género en su modalidad digital, específicamente ciberbullying, y señaló que corresponde aplicar el marco normativo establecido por la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia.

La jueza dispuso informar la situación a la Supervisión de nivel medio y a los establecimientos educativos de la localidad, para que adopten medidas destinadas a frenar las agresiones e identificar a los responsables.

La directiva al Consejo Provincial de Educación

También ordenó al Consejo Provincial de Educación elaborar, junto con directivos escolares, estrategias de prevención del ciberbullying y otras formas de violencia en entornos educativos.

Fortbetil destacó la necesidad de reconocer a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos en espacios virtuales y advirtió que las violencias digitales tienen impactos reales en su salud emocional.

Subrayó que estas prácticas, aunque a veces naturalizadas, requieren intervenciones oportunas y coordinadas, además del fortalecimiento de competencias que permitan a los jóvenes habitar los entornos digitales de manera segura y consciente.