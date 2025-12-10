Lo desmayaron a golpes e incendiaron la casa: dos imputados por el violento crimen en Neuquén

La Justicia imputó a dos hombres por el homicidio simple de Juan Aníbal Pino, ocurrido el 6 de diciembre durante un incendio intencional en una vivienda de Neuquén. Las acusaciones fueron realizadas por la fiscalía en dos audiencias consecutivas, en las que se dispusieron medidas de prisión preventiva para ambos investigados.





En la primera audiencia, la fiscal del caso Lucrecia Sola imputó a un hombre como coautor del homicidio y solicitaron seis meses de prisión preventiva. El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos, fijó un mes de prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.



En la segunda audiencia, la asistente letrada Agustina Bouyer, junto a la fiscal Guadalupe Inaudi, acusó a un segundo sujeto por el mismo hecho, también como coautor del delito de homicidio simple. El juez tuvo por formulados los cargos y dispuso que el imputado permanezca cuatro meses en prisión preventiva.



La víctima compartió con los agresores



Según expuso la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en la vivienda de Pino ubicada en la calle Libertad 726, adonde este había llegado junto a los dos acusados y otras personas tras compartir un almuerzo y consumir bebidas alcohólicas.

En uno de los dormitorios, uno de los acusados golpeó a Pino en la cabeza, provocando que cayera al piso. Luego, y tras retirarse uno de los presentes, los dos imputados iniciaron un foco de incendio cuando la víctima aún se encontraba con vida. Pino murió debido a la carbonización de su cuerpo.

Las imputaciones



La calificación provisoria es homicidio simple en calidad de coautor, según los artículos 79 y 45 del Código Penal. Entre los elementos de prueba mencionados se incluyen imágenes de cámaras de seguridad que ubicaron a los imputados cerca de la vivienda mientras se observaba humo, el informe de autopsia que confirmó que la víctima estaba viva al iniciar el fuego y presentaba un traumatismo previo, lesiones en el cuerpo de uno de los imputados compatibles con la fecha del hecho y el testimonio de un testigo que presenció la pelea.



Para sostener el pedido de prisión preventiva, Bouyer señaló riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Indicó que el otro acusado no tiene domicilio ni medios de contacto, se encuentra en situación de calle y carece de arraigo en la zona, además de contar con capacidad para influir en testigos. La defensa no se opuso a la medida, aunque pidió un plazo menor. El juez finalmente fijó la preventiva en cuatro meses.



Lucrecia Sola también solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez dispuso un mes de detención preventiva, con una investigación que se desarrollará durante los próximos cuatro meses.