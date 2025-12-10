Entraderas en el Alto Valle: la causa se expandió y ya son 7 los imputados en la banda que operaba con violencia

La causa por la presunta asociación ilícita que operaba en el Alto Valle sumó este miércoles dos nuevos imputados, luego de que el juez de Roca, Gustavo Quelín, diera por formulados los cargos contra Facundo Nicolás Vázquez Cárcamo y Darío Nicolás Núñez. La audiencia fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y contó con la intervención de las fiscalas Verónica Villarruel y Belén Calarco, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Marcelo Muñoz.

Con esta resolución, la investigación se profundiza sobre una estructura criminal que, según la fiscalía, operó de manera sistemática entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, ejecutando robos violentos, vigilancia previa de objetivos y sustracción de vehículos utilizados en los hechos.

La acusación: una banda organizada y estable

Durante la audiencia, la fiscal Villarruel detalló una extensa plataforma fáctica en la que ubicó a los nuevos imputados dentro de una asociación ilícita integrada por al menos ocho personas identificadas y otras aún en proceso de individualización. Según expuso, la organización operaba desde distintas ciudades del Alto Valle rionegrino y neuquino, manteniendo estabilidad, roles definidos y una planificación orientada a cometer múltiples ilícitos.

Uno de los imputados fue trasladado hasta tribunales. Mientras que, el otro acusado participó por Zoom desde la U11 de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, la estructura delictiva incluía tareas de inteligencia previas, vigilancia de propiedades, utilización de vehículos previamente robados y el empleo de un dispositivo HT con acceso a frecuencia policial, utilizado para evitar controles o anticiparse a intervenciones de seguridad. Además, varios de los miembros participaban en los robos directamente, mientras otros cumplían funciones de logística, ocultamiento de elementos o apoyo operativo.

El hecho atribuido: el robo de un Fiat Cronos

Entre los delitos atribuidos, la fiscalía reconstruyó con detalle el robo perpetrado el 2 de octubre de 2024 en una vivienda ubicada en calle San Juan casi al 3500 de Roca. Ese día, Vázquez, Núñez y otros sujetos aún sin identificar ingresaron por la fuerza al domicilio aprovechando que no había moradores. Una vez dentro, se llevaron una billetera con documentación, herramientas y un vehículo Fiat Cronos blanco.

Tras el robo, el vehículo fue utilizado —según demostró la evidencia— para realizar tareas de vigilancia en la región. En las comunicaciones recuperadas de los dispositivos celulares, Villarruel señaló conversaciones en las que los imputados mencionaban la extracción del automóvil, su uso posterior y la distribución de los objetos robados. El Fiat Cronos fue encontrado días después abandonado en Cipolletti, donde la policía procedió a su secuestro.

La evidencia: comunicaciones, celulares y análisis forenses

La fiscalía presentó un informe probatorio que incluyó extracciones forenses de los teléfonos de Vázquez y Núñez, análisis de comunicaciones, fotografías y actas policiales. Entre las pruebas centrales, destacó los mensajes entre ambos imputados en los que coordinaban la llegada a Roca, detallaban características del vehículo sustraído y mencionaban quién había quedado con los objetos robados.

También se incorporaron informes del área de telecomunicaciones que vinculan a los acusados con otros miembros de la presunta asociación ilícita, ya imputados en esta causa. Según la fiscal, estas comunicaciones evidencian coordinación, tareas de vigilancia y la planificación de hechos en Roca, Cipolletti y Neuquén capital.

Además, se sumaron a la causa informes de una comisión investigativa policial que analizó comunicaciones, ubicaciones de antenas de telefonía y otros registros, lo que permitió situar a los imputados en zonas donde se cometieron distintos hechos atribuidos a la organización.

La postura de la defensa

El defensor Marcelo Muñoz cuestionó la imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal y señaló que, según su análisis, la única evidencia directa sobre Vázquez y Núñez provendría de algunos mensajes telefónicos que —a su criterio— no los vinculan de manera sólida con la totalidad de los hechos investigados. Afirmó que no existía prueba suficiente que demostrara que ambos mantenían relación con los restantes imputados de la causa.

Muñoz también recordó que Vázquez ya se encuentra cumpliendo una condena en otra causa y que Núñez permanece detenido por un hecho ocurrido en Cinco Saltos. En ese sentido, sostuvo que la fiscalía no había presentado evidencia que permitiera ampliar su responsabilidad más allá del intercambio telefónico señalado.

La respuesta del Ministerio Público Fiscal

Villarruel respondió que las comunicaciones claves describen, entre otras cosas, el traslado hacia Roca para sustraer el vehículo, el intercambio de fotografías del Fiat Cronos y la conversación donde uno de los imputados admite haber quedado con los objetos robados. También remarcó que Vázquez participa en chats con otros miembros del grupo investigado y que su teléfono fue secuestrado en un procedimiento donde también estaban presentes otros miembros de la banda.

La fiscala subrayó que las comunicaciones no solo vinculan a los imputados entre sí, sino que los conectan con una dinámica delictiva común, con distribución de roles y coordinación permanente.

La resolución del juez Quelin

Tras escuchar a las partes, el juez Quelin resolvió dar por formulados los cargos para ambos imputados. Consideró que la fiscalía aportó evidencia suficiente para iniciar una investigación preparatoria respecto de los delitos de asociación ilícita y robo en poblado y en banda, en carácter de coautores.

El magistrado dispuso el inicio del plazo de investigación preparatoria de cuatro meses, conforme al artículo 130 del Código Procesal Penal de Río Negro.

Sin medidas cautelares adicionales

La fiscalía no solicitó nuevas medidas cautelares, ya que ambos imputados permanecen detenidos por otras causas. Núñez mantiene prisión preventiva vigente hasta febrero de 2026 por un hecho investigado en Cinco Saltos, mientras que Vázquez cumple una pena en la U11 de Neuquén que se extiende hasta enero de 2027 y, además, tiene una cautelar activa en otro legajo del mismo Ministerio Público Fiscal.

Para las fiscalas, la continuidad de estas medidas resulta suficiente para garantizar los fines del proceso en esta nueva imputación.